https://sputnik-georgia.ru/20211112/gruzinskiy-politolog-rasskazal-chem-mogut-zakonchitsya-aktsii-v-podderzhku-saakashvili-262027809.html

Грузинский политолог рассказал, чем могут закончиться акции в поддержку Саакашвили

Грузинский политолог рассказал, чем могут закончиться акции в поддержку Саакашвили

Со временем волна протестов ослабнет, если власти Грузии не будут применять силовых методов, уверен эксперт 12.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-12T18:51+0400

2021-11-12T18:51+0400

2021-11-12T18:51+0400

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возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Грузинская оппозиция сделала ставку не на количестве людей на акциях протеста, а на количестве самих акций, чтобы максимально привлечь внимание, считает политолог Рамаз Сакварелидзе.Оппозиция объявила о начале "протестного движения" 8 ноября. Ее основные требования: перевод экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую клинику, его освобождение и объявление досрочных парламентских выборов.По мнению политолога, выполнение требований протестующих будет зависеть от стратегии властей."Если власти не отреагируют никак, то я думаю, оппозиции будет трудно держать тонус этих акций. И количество людей тоже подведет в конце концов. Очень редко длительные акции давали результат - результативной акция бывает сначала. А если сначала результата нет, то потом со временем тонус акции уменьшается", - отметил политолог.Что касается дальнейшего развития событий, то, по мнению Сакварелидзе, с одной стороны, власти постараются не допустить ошибку, а с другой - сохранить статус-кво."Применение силовых методов - такого рода ошибки могут подействовать на людей и увеличить количество болельщиков. Если будет допущена ошибка со стороны власти, то волна протеста оживится", - отметил политолог.Политическая обстановка в Грузии обострилась после второго тура выборов в местные органы власти. Победу почти везде одержала правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия". Оппозиция во главе с основанной Саакашвили партией "Единое национальное движение" заявила о тотальной фальсификации выборов, отказалась признавать результаты голосования и перешла в режим непрерывных акций протеста.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211112/v-tbilisi-prokhodyat-srazu-dve-aktsii-v-podderzhku-saakashvili--262021385.html

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политика, новости, грузия, мнение, аналитика, рамаз сакварелидзе, акции протеста, возвращение и арест саакашвили