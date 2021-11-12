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Грузинский политолог рассказал, чем могут закончиться акции в поддержку Саакашвили
Грузинский политолог рассказал, чем могут закончиться акции в поддержку Саакашвили
Со временем волна протестов ослабнет, если власти Грузии не будут применять силовых методов, уверен эксперт 12.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-12T18:51+0400
2021-11-12T18:51+0400
2021-11-12T18:51+0400
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грузия
мнение
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рамаз сакварелидзе
акции протеста
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Грузинская оппозиция сделала ставку не на количестве людей на акциях протеста, а на количестве самих акций, чтобы максимально привлечь внимание, считает политолог Рамаз Сакварелидзе.Оппозиция объявила о начале "протестного движения" 8 ноября. Ее основные требования: перевод экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую клинику, его освобождение и объявление досрочных парламентских выборов.По мнению политолога, выполнение требований протестующих будет зависеть от стратегии властей."Если власти не отреагируют никак, то я думаю, оппозиции будет трудно держать тонус этих акций. И количество людей тоже подведет в конце концов. Очень редко длительные акции давали результат - результативной акция бывает сначала. А если сначала результата нет, то потом со временем тонус акции уменьшается", - отметил политолог.Что касается дальнейшего развития событий, то, по мнению Сакварелидзе, с одной стороны, власти постараются не допустить ошибку, а с другой - сохранить статус-кво."Применение силовых методов - такого рода ошибки могут подействовать на людей и увеличить количество болельщиков. Если будет допущена ошибка со стороны власти, то волна протеста оживится", - отметил политолог.Политическая обстановка в Грузии обострилась после второго тура выборов в местные органы власти. Победу почти везде одержала правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия". Оппозиция во главе с основанной Саакашвили партией "Единое национальное движение" заявила о тотальной фальсификации выборов, отказалась признавать результаты голосования и перешла в режим непрерывных акций протеста.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, мнение, аналитика, рамаз сакварелидзе, акции протеста, возвращение и арест саакашвили
Грузинский политолог рассказал, чем могут закончиться акции в поддержку Саакашвили
Со временем волна протестов ослабнет, если власти Грузии не будут применять силовых методов, уверен эксперт
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Грузинская оппозиция сделала ставку не на количестве людей на акциях протеста, а на количестве самих акций, чтобы максимально привлечь внимание, считает политолог Рамаз Сакварелидзе.
Оппозиция объявила о начале "протестного движения" 8 ноября. Ее основные требования: перевод экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую клинику, его освобождение и объявление досрочных парламентских выборов.
"Для больших акций нужно большое количество людей, и я думаю, что им сейчас трудно набрать такое количество людей. Маленькими акциями легче привлечь внимание. Для этого большое количество людей не надо. Уже количеством акций, а не количество людей - они решили перенести всю тяжесть процесса именно на количество акций", - сказа Сакварелидзе в беседе со Sputnik Грузия
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По мнению политолога, выполнение требований протестующих будет зависеть от стратегии властей.
"Если власти не отреагируют никак, то я думаю, оппозиции будет трудно держать тонус этих акций. И количество людей тоже подведет в конце концов. Очень редко длительные акции давали результат - результативной акция бывает сначала. А если сначала результата нет, то потом со временем тонус акции уменьшается", - отметил политолог.
Что касается дальнейшего развития событий, то, по мнению Сакварелидзе, с одной стороны, власти постараются не допустить ошибку, а с другой - сохранить статус-кво.
"Применение силовых методов - такого рода ошибки могут подействовать на людей и увеличить количество болельщиков. Если будет допущена ошибка со стороны власти, то волна протеста оживится", - отметил политолог.
Политическая обстановка в Грузии обострилась после второго тура выборов в местные органы власти. Победу почти везде одержала правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия". Оппозиция во главе с основанной Саакашвили партией "Единое национальное движение" заявила о тотальной фальсификации выборов, отказалась признавать результаты голосования и перешла в режим непрерывных акций протеста.
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