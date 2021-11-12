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В Тбилиси проходят сразу две акции в поддержку Саакашвили
В Тбилиси проходят сразу две акции в поддержку Саакашвили
Сегодня главное требование митингующих – перевод Саакашвили в гражданскую клинику 12.11.2021, Sputnik Грузия
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политика
новости
грузия
михаил саакашвили
акция
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Оппозиционные партии и их сторонники проводят акции в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили сразу на двух локациях в Тбилиси: у здания министерства здравоохранения и у здания министерства юстиции.Оппозиция объявила о начале "протестного движения" 8 ноября. Ее основные требования: перевод Саакашвили в гражданскую клинику, его освобождение и объявление досрочных парламентских выборов.Сегодня главным требованием митингующих является перевод Саакашвили в гражданскую клинику, поэтому оппозиционеры пришли протестовать у зданий ведомств, в компетенцию которых входит решение этих вопросов.До начала акции протестующие прошли шествием с вувузелами и плакатами "Свободу Саакашвили". Рядом с обоими министерствами мобилизованы силы полиции.Акция проходит без инцидентов. В эти минуты лидеры обращаются к протестующим.О своих планах оппозиция не говорит, они будут объявлены вечером в пятницу на традиционном брифинге.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211112/zelenskiy-posprashival-premera-gruzii-o-saakashvili-chto-otvetil-garibashvili-262013843.html
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, акция, возвращение и арест саакашвили

В Тбилиси проходят сразу две акции в поддержку Саакашвили

15:33 12.11.2021 (обновлено: 16:41 12.11.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliАкция сторонников ЕНД у здания Министерства здравоохранения Грузии 12 ноября 2021 года
Акция сторонников ЕНД у здания Министерства здравоохранения Грузии 12 ноября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 12.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Сегодня главное требование митингующих – перевод Саакашвили в гражданскую клинику
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Оппозиционные партии и их сторонники проводят акции в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили сразу на двух локациях в Тбилиси: у здания министерства здравоохранения и у здания министерства юстиции.
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliАкция сторонников ЕНД у здания Министерства здравоохранения Грузии 12 ноября 2021 года
Акция сторонников ЕНД у здания Министерства здравоохранения Грузии 12 ноября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 12.11.2021
Акция сторонников ЕНД у здания Министерства здравоохранения Грузии 12 ноября 2021 года
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Оппозиция объявила о начале "протестного движения" 8 ноября. Ее основные требования: перевод Саакашвили в гражданскую клинику, его освобождение и объявление досрочных парламентских выборов.
Сегодня главным требованием митингующих является перевод Саакашвили в гражданскую клинику, поэтому оппозиционеры пришли протестовать у зданий ведомств, в компетенцию которых входит решение этих вопросов.
Президент Украины Владимир Зеленский наградил премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили орденом За заслуги - Sputnik Грузия, 1920, 12.11.2021
Гарибашвили жестко ответил Зеленскому на вопрос о Саакашвили
13:08
До начала акции протестующие прошли шествием с вувузелами и плакатами "Свободу Саакашвили".
© photo: Sputnik / Alex ShlamovАкция сторонников ЕНД у здания Министерства юстиции Грузии 12 ноября 2021 года
Акция сторонников ЕНД у здания Министерства юстиции Грузии 12 ноября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 12.11.2021
Акция сторонников ЕНД у здания Министерства юстиции Грузии 12 ноября 2021 года
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
Рядом с обоими министерствами мобилизованы силы полиции.
Акция проходит без инцидентов. В эти минуты лидеры обращаются к протестующим.
О своих планах оппозиция не говорит, они будут объявлены вечером в пятницу на традиционном брифинге.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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