https://sputnik-georgia.ru/20211112/v-tbilisi-prokhodyat-srazu-dve-aktsii-v-podderzhku-saakashvili--262021385.html

В Тбилиси проходят сразу две акции в поддержку Саакашвили

В Тбилиси проходят сразу две акции в поддержку Саакашвили

Сегодня главное требование митингующих – перевод Саакашвили в гражданскую клинику 12.11.2021, Sputnik Грузия

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грузия

михаил саакашвили

акция

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Оппозиционные партии и их сторонники проводят акции в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили сразу на двух локациях в Тбилиси: у здания министерства здравоохранения и у здания министерства юстиции.Оппозиция объявила о начале "протестного движения" 8 ноября. Ее основные требования: перевод Саакашвили в гражданскую клинику, его освобождение и объявление досрочных парламентских выборов.Сегодня главным требованием митингующих является перевод Саакашвили в гражданскую клинику, поэтому оппозиционеры пришли протестовать у зданий ведомств, в компетенцию которых входит решение этих вопросов.До начала акции протестующие прошли шествием с вувузелами и плакатами "Свободу Саакашвили". Рядом с обоими министерствами мобилизованы силы полиции.Акция проходит без инцидентов. В эти минуты лидеры обращаются к протестующим.О своих планах оппозиция не говорит, они будут объявлены вечером в пятницу на традиционном брифинге.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211112/zelenskiy-posprashival-premera-gruzii-o-saakashvili-chto-otvetil-garibashvili-262013843.html

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, акция, возвращение и арест саакашвили