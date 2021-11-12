https://sputnik-georgia.ru/20211112/koronavirus-v-patriarkhii-gruzii--sredi-infitsirovannykh-mestoblyustitel-ilii-ii-262010860.html

Коронавирус в Патриархии Грузии – среди инфицированных местоблюститель Илии II

Коронавирус в Патриархии Грузии – среди инфицированных местоблюститель Илии II

Коронавирус подтвердился сразу у трех членов Священного Синода 12.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-12T11:56+0400

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2021-11-12T11:56+0400

пятая волна

новости

грузия

патриархия грузии

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. У трех грузинских митрополитов подтвердился COVID-19, сообщает ТВ Rustavi 2.Грузия переживает пятую волну коронавируса, эпидемиологи встревожены ростом числа инфицированных – ежедневно фиксируется от 4 до 6 тысяч новых случаев.В Грузии жертвой коронавируса стал еще один священнослужитель>>По данным телекомпании, среди инфицированных священнослужителей – местоблюститель Католикоса-Патриарха Илии II, митрополит Сенакский и Чкороцкуйский Шио (Муджири). Также коронавирусом инфицированы митрополит Авва Алавердский митрополит Давид (Махарадзе) и митрополит Ахалцихе и Тао-Кларджети Теодор (Чуадзе).Были ли инфицированные священнослужители вакцинированы – неизвестно. В пресс-службе Патриархии Грузии Sputnik отказались комментировать данный вопрос, отметив, что это информация личного характера.С начала пандемии в Грузии выявлено 775,8 тысячи случаев коронавируса, выздоровели более 708,8 тысячи, скончались 10 816 человек. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, патриархия грузии, коронавирус covid-19