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Коронавирус в Патриархии Грузии – среди инфицированных местоблюститель Илии II
Коронавирус в Патриархии Грузии – среди инфицированных местоблюститель Илии II
Коронавирус подтвердился сразу у трех членов Священного Синода 12.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-12T11:56+0400
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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. У трех грузинских митрополитов подтвердился COVID-19, сообщает ТВ Rustavi 2.Грузия переживает пятую волну коронавируса, эпидемиологи встревожены ростом числа инфицированных – ежедневно фиксируется от 4 до 6 тысяч новых случаев.В Грузии жертвой коронавируса стал еще один священнослужитель&gt;&gt;По данным телекомпании, среди инфицированных священнослужителей – местоблюститель Католикоса-Патриарха Илии II, митрополит Сенакский и Чкороцкуйский Шио (Муджири). Также коронавирусом инфицированы митрополит Авва Алавердский митрополит Давид (Махарадзе) и митрополит Ахалцихе и Тао-Кларджети Теодор (Чуадзе).Были ли инфицированные священнослужители вакцинированы – неизвестно. В пресс-службе Патриархии Грузии Sputnik отказались комментировать данный вопрос, отметив, что это информация личного характера.С начала пандемии в Грузии выявлено 775,8 тысячи случаев коронавируса, выздоровели более 708,8 тысячи, скончались 10 816 человек. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Коронавирус в Патриархии Грузии – среди инфицированных местоблюститель Илии II

11:56 12.11.2021
© photo: Sputnik / Levan AvlabreliПатриархия Грузии
Патриархия Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 12.11.2021
© photo: Sputnik / Levan Avlabreli
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Коронавирус подтвердился сразу у трех членов Священного Синода
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. У трех грузинских митрополитов подтвердился COVID-19, сообщает ТВ Rustavi 2.
Грузия переживает пятую волну коронавируса, эпидемиологи встревожены ростом числа инфицированных – ежедневно фиксируется от 4 до 6 тысяч новых случаев.
В Грузии жертвой коронавируса стал еще один священнослужитель>>
По данным телекомпании, среди инфицированных священнослужителей – местоблюститель Католикоса-Патриарха Илии II, митрополит Сенакский и Чкороцкуйский Шио (Муджири). Также коронавирусом инфицированы митрополит Авва Алавердский митрополит Давид (Махарадзе) и митрополит Ахалцихе и Тао-Кларджети Теодор (Чуадзе).
Были ли инфицированные священнослужители вакцинированы – неизвестно. В пресс-службе Патриархии Грузии Sputnik отказались комментировать данный вопрос, отметив, что это информация личного характера.
С начала пандемии в Грузии выявлено 775,8 тысячи случаев коронавируса, выздоровели более 708,8 тысячи, скончались 10 816 человек.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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