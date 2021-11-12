https://sputnik-georgia.ru/20211112/lyubimaya-babushka-natali-vodyanovoy-umerla-posle-svoego-dnya-rozhdeniya---262011637.html

Любимая бабушка Натальи Водяновой умерла после своего дня рождения

Любимая бабушка Натальи Водяновой умерла после своего дня рождения

92-летняя Лариса Гавриловна в последний раз увиделась с внучкой и правнуками и отпраздновала с ними свой праздник 12.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Бабушка российской супермодели Натальи Водяновой умерла через сутки после своего 92-летия – модель и ее дети успели в последний раз увидеться с родственницей. Совсем недавно Водянова вместе со старшими детьми прилетела домой в Россию. Сначала модель хотела привезти бабушку к себе во Францию, чтобы отпраздновать там ее день рождения. Но слабое здоровье Ларисы Гавриловны и недавняя операция изменили планы звезды. В своем Инстаграм она опубликовала милое видео встречи с бабушкой. 11 ноября, через сутки после семейного праздника, Водянова сообщила трагическую новость – ее бабушка скончалась. В этот момент ее семья была рядом с нею. Звезда опубликовала снимок из семейных архивов, где запечатлена молодая Лариса Гавриловна и написала прощальный пост, который растрогал всех фанатов до слез. "Наташа, соболезнуем вам", "Она была невероятной, ваша бабушка", "Сколько же нежности она успела получить от вас", "Держитесь, Наташа!" – прокомментировали поклонники. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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наталья водянова, российский шоу-бизнес