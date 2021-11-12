https://sputnik-georgia.ru/20211112/mezhdunarodnaya-konferentsiya-anima-tbilisi-vpervye-proydet-v-gruzii-261908932.html

Международная конференция Anima Tbilisi впервые пройдет в Грузии

Международная конференция Anima Tbilisi впервые пройдет в Грузии

Цель конференции – представить Грузию на "карте международной анимации" и показать потенциал грузинских аниматоров в США, Канаде и Европе 12.11.2021, Sputnik Грузия

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культура

новости

грузия

грузинское кино

анимация

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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Первая Международная конференция анимации Anima Tbilisi 2021 пройдет в столице Грузии 13-14 ноября, сообщают организаторы в Facebook. Цель конференции – представить и закрепить Грузию на "карте международной анимации", показать потенциал грузинских аниматоров и предоставить им доступ на рынки таких стран, как США, Канада и стран Европы, отмечают авторы проекта.Конференция посвящена ключевым вопросам современной анимации и призвана дать возможность продюсерам, режиссерам, спонсорам, аниматорам или телередакторам, работающим в разных странах, найти потенциальных партнеров, установить соответствующие связи и поделиться своим опытом с аудиторией.На конференции участники из разных стран мира получат подробную информацию о грузинской анимации, познакомятся с работами грузинских аниматоров и обсудят варианты возможного сотрудничества с ними.Организаторы напоминают, что в условиях пандемии коронавируса для участия в мероприятии необходимо, чтобы участник предоставил на месте отрицательный ответ на ПЦР-тест (72 ч.) или экспресс-тест на антигены (24 ч.). Вакцинированные участники освобождаются от прохождения теста. Организатором форума, который пройдет в отеле Rooms Tbilisi и будет транслироваться онлайн на официальном сайте, является Ассоциация аниматоров Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211028/v-detstve-zapreschali-smotret-televizor--istoriya-uspekha-animatora-petre-tomadze--261539582.html

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