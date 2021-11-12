https://sputnik-georgia.ru/20211112/perekhodnyy-period-dlya-vaktsinatsii-budet-ustanovlen-v-rossii-do-1-fevralya--262032306.html

Переходный период для вакцинации будет установлен в России до 1 февраля

Переходный период для вакцинации будет установлен в России до 1 февраля

Россиянам надо дать время для вакцинации от коронавируса, считает вице-премьер РФ 12.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-12T22:40+0400

2021-11-12T22:40+0400

2021-11-12T22:41+0400

россия

общество

новости

вакцинация от коронавируса

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/10/251180753_0:0:3131:1762_1920x0_80_0_0_456e7fd782a34361ba89ff9217edee65.jpg

ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Переходный период в России будет действовать до 1 февраля, чтобы люди успели сделать прививку от коронавируса и получить QR-код, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова."Понимая, что нашим гражданам нужно дать необходимое время для того, чтобы вакцинироваться и оформить необходимые документы, у кого их нет, законом устанавливается переходный период, и в полном объеме использование сертификатов со всеми составляющими вступит в силу с 1 февраля 2022 года", - сказала Голикова.По ее словам, сейчас Россия достигла лишь около 50% коллективного иммунитета. Власти рассчитывают, что до лета удастся приблизиться к показателю в 80%.Правительство внесло в Госдуму законопроекты об использовании в транспорте и общественных местах либо QR-кодов о прививке или перенесенном COVID-19, либо медицинского отвода от вакцинации. Предполагается, что они будут действовать до 1 июня 2022 года.До 1 февраля на объектах торговли и в учреждениях культуры также можно предъявить ПЦР-тест — после этого срока будет действовать только медотвод. В самолетах и поездах результаты тестирований на SARS-CoV-2 разрешат использовать до даты, установленной правительством.

https://sputnik-georgia.ru/20211112/gensek-oon-prizval-razrabotat-mezhdunarodnyy-plan-vaktsinatsii-262031828.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, общество, новости, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19