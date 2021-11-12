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https://sputnik-georgia.ru/20211112/perekhodnyy-period-dlya-vaktsinatsii-budet-ustanovlen-v-rossii-do-1-fevralya--262032306.html
Переходный период для вакцинации будет установлен в России до 1 февраля
Переходный период для вакцинации будет установлен в России до 1 февраля
Россиянам надо дать время для вакцинации от коронавируса, считает вице-премьер РФ 12.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-12T22:40+0400
2021-11-12T22:41+0400
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общество
новости
вакцинация от коронавируса
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Переходный период в России будет действовать до 1 февраля, чтобы люди успели сделать прививку от коронавируса и получить QR-код, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова."Понимая, что нашим гражданам нужно дать необходимое время для того, чтобы вакцинироваться и оформить необходимые документы, у кого их нет, законом устанавливается переходный период, и в полном объеме использование сертификатов со всеми составляющими вступит в силу с 1 февраля 2022 года", - сказала Голикова.По ее словам, сейчас Россия достигла лишь около 50% коллективного иммунитета. Власти рассчитывают, что до лета удастся приблизиться к показателю в 80%.Правительство внесло в Госдуму законопроекты об использовании в транспорте и общественных местах либо QR-кодов о прививке или перенесенном COVID-19, либо медицинского отвода от вакцинации. Предполагается, что они будут действовать до 1 июня 2022 года.До 1 февраля на объектах торговли и в учреждениях культуры также можно предъявить ПЦР-тест — после этого срока будет действовать только медотвод. В самолетах и поездах результаты тестирований на SARS-CoV-2 разрешат использовать до даты, установленной правительством.
https://sputnik-georgia.ru/20211112/gensek-oon-prizval-razrabotat-mezhdunarodnyy-plan-vaktsinatsii-262031828.html
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россия, общество, новости, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19

Переходный период для вакцинации будет установлен в России до 1 февраля

22:40 12.11.2021 (обновлено: 22:41 12.11.2021)
© photo: Sputnik / Ilya PitalevСамолет Су-25 над Красной площадью во время пролета авиации, посвященного 75-летию победы в Москве
Самолет Су-25 над Красной площадью во время пролета авиации, посвященного 75-летию победы в Москве - Sputnik Грузия, 1920, 12.11.2021
© photo: Sputnik / Ilya Pitalev
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Россиянам надо дать время для вакцинации от коронавируса, считает вице-премьер РФ
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Переходный период в России будет действовать до 1 февраля, чтобы люди успели сделать прививку от коронавируса и получить QR-код, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Понимая, что нашим гражданам нужно дать необходимое время для того, чтобы вакцинироваться и оформить необходимые документы, у кого их нет, законом устанавливается переходный период, и в полном объеме использование сертификатов со всеми составляющими вступит в силу с 1 февраля 2022 года", - сказала Голикова.
По ее словам, сейчас Россия достигла лишь около 50% коллективного иммунитета. Власти рассчитывают, что до лета удастся приблизиться к показателю в 80%.
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Правительство внесло в Госдуму законопроекты об использовании в транспорте и общественных местах либо QR-кодов о прививке или перенесенном COVID-19, либо медицинского отвода от вакцинации. Предполагается, что они будут действовать до 1 июня 2022 года.
До 1 февраля на объектах торговли и в учреждениях культуры также можно предъявить ПЦР-тест — после этого срока будет действовать только медотвод. В самолетах и поездах результаты тестирований на SARS-CoV-2 разрешат использовать до даты, установленной правительством.
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