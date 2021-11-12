https://sputnik-georgia.ru/20211112/perekhodnyy-period-dlya-vaktsinatsii-budet-ustanovlen-v-rossii-do-1-fevralya--262032306.html
Переходный период для вакцинации будет установлен в России до 1 февраля
Переходный период для вакцинации будет установлен в России до 1 февраля
Россиянам надо дать время для вакцинации от коронавируса, считает вице-премьер РФ 12.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-12T22:40+0400
2021-11-12T22:40+0400
2021-11-12T22:41+0400
россия
общество
новости
вакцинация от коронавируса
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/10/251180753_0:0:3131:1762_1920x0_80_0_0_456e7fd782a34361ba89ff9217edee65.jpg
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Переходный период в России будет действовать до 1 февраля, чтобы люди успели сделать прививку от коронавируса и получить QR-код, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова."Понимая, что нашим гражданам нужно дать необходимое время для того, чтобы вакцинироваться и оформить необходимые документы, у кого их нет, законом устанавливается переходный период, и в полном объеме использование сертификатов со всеми составляющими вступит в силу с 1 февраля 2022 года", - сказала Голикова.По ее словам, сейчас Россия достигла лишь около 50% коллективного иммунитета. Власти рассчитывают, что до лета удастся приблизиться к показателю в 80%.Правительство внесло в Госдуму законопроекты об использовании в транспорте и общественных местах либо QR-кодов о прививке или перенесенном COVID-19, либо медицинского отвода от вакцинации. Предполагается, что они будут действовать до 1 июня 2022 года.До 1 февраля на объектах торговли и в учреждениях культуры также можно предъявить ПЦР-тест — после этого срока будет действовать только медотвод. В самолетах и поездах результаты тестирований на SARS-CoV-2 разрешат использовать до даты, установленной правительством.
https://sputnik-georgia.ru/20211112/gensek-oon-prizval-razrabotat-mezhdunarodnyy-plan-vaktsinatsii-262031828.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/10/251180753_400:0:3131:2048_1920x0_80_0_0_232fa0d9b2e8c4e20ea9ac36fdfa8fc4.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, общество, новости, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19
Переходный период для вакцинации будет установлен в России до 1 февраля
22:40 12.11.2021 (обновлено: 22:41 12.11.2021)
Россиянам надо дать время для вакцинации от коронавируса, считает вице-премьер РФ
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Переходный период в России будет действовать до 1 февраля, чтобы люди успели сделать прививку от коронавируса и получить QR-код, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Понимая, что нашим гражданам нужно дать необходимое время для того, чтобы вакцинироваться и оформить необходимые документы, у кого их нет, законом устанавливается переходный период, и в полном объеме использование сертификатов со всеми составляющими вступит в силу с 1 февраля 2022 года", - сказала Голикова.
По ее словам, сейчас Россия достигла лишь около 50% коллективного иммунитета. Власти рассчитывают, что до лета удастся приблизиться к показателю в 80%.
Правительство внесло в Госдуму законопроекты об использовании в транспорте и общественных местах либо QR-кодов о прививке или перенесенном COVID-19, либо медицинского отвода от вакцинации. Предполагается, что они будут действовать до 1 июня 2022 года.
До 1 февраля на объектах торговли и в учреждениях культуры также можно предъявить ПЦР-тест — после этого срока будет действовать только медотвод. В самолетах и поездах результаты тестирований на SARS-CoV-2 разрешат использовать до даты, установленной правительством.