https://sputnik-georgia.ru/20211112/zelenskiy-posprashival-premera-gruzii-o-saakashvili-chto-otvetil-garibashvili-262013843.html
Гарибашвили жестко ответил Зеленскому на вопрос о Саакашвили
Гарибашвили жестко ответил Зеленскому на вопрос о Саакашвили
Глава грузинского правительств назвал действия Саакашвили провокационными и деструктивными 12.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-12T13:08+0400
2021-11-12T13:08+0400
2021-11-12T13:42+0400
политика
новости
грузия
украина
михаил саакашвили
ираклий гарибашвили
возвращение и арест саакашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/17/252655145_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_4c80f262d525738719c40c98398292bf.jpg
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Вмешательство граждан Украины во внутренние дела Грузии недопустимо, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе телефонной беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским.Как говорится в сообщении на сайте грузинского правительства, разговор состоялся по инициативе украинской стороны. Зеленский поинтересовался состоянием здоровья находящегося в заключении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который ныне является гражданином Украины. Гарибашвили заявил Зеленскому, что Саакашвили, как и другие грузинские заключенные, находится под мониторингом и ему оказывают соответствующую медицинскую услугу в круглосуточном режиме.По словам главы грузинского правительства, гражданину Украины Саакашвили предоставляется возможность, чтобы его навещали как адвокаты, члены семьи, так и депутаты парламента Грузии, и что у него было свыше ста визитеров.Зеленский также коснулся вопроса перевода Саакашвили в тюремный госпиталь, на что премьер-министр заявил президенту Украины, что после перевода в учреждение №18 заключенный оказал сопротивление и нанес словесное и физическое оскорбление сотрудникам учреждения и врачам. Соответственно, со стороны администрации пенитенциарного учреждения были осуществлены определенные законом действия.Премьер-министр Грузии также заявил президенту Украины, что находящийся в розыске Саакашвили незаконно пересек границу Грузии, в то время, когда он уже был осужденным и обвиняемым за другие тяжелые преступления.Зеленский попросил рассмотреть возможность и предоставить право украинским врачам проверить состояние здоровья Саакашвили, на что Гарибашвили заявил, что о состояние здоровья заключенного Саакашвили заботятся грузинские профессиональные и высококвалифицированные врачи.В свою очередь, как сообщает администрация президента Украины, в ходе телефонной беседы, глава государства поднял вопрос обеспечения прав гражданина Украины Михаила Саакашвили и подчеркнул, что "они должны быть гарантированы в полной мере в соответствии с нормами международного права".Президент особо отметил недопустимость применения к гражданину Украины непропорциональных мер принуждения.Владимир Зеленский акцентировал внимание на необходимости предоставления доступа к Саакашвили его матери и близких.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября на основании приговоров по двум уголовным делам, вынесенным заочно. С первого же дня ареста он объявил голодовку, назвав себя политзаключенным, а возбужденные против него дела – сфабрикованными. В настоящее время экс-президент находится в тюремной больнице в Тбилиси.Одной из причин этапирования Саакашвили в тюремную клинику было сообщение Службы государственной безопасности о готовящихся беспорядках со стороны главной оппозиционной партии.В знак протеста оппозиция ежедневно проводит акции протеста в Тбилиси, при том параллельно в разных местах города, и требует перевода Саакашвили в гражданскую клинику, а после и вовсе его освобождения. Кроме того, оппозиция настаивает на проведении внеочередных парламентских выборов в стране.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211112/glava-minyusta-gruzii-otvetil-na-uslovie-saakashvili-262006135.html
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/17/252655145_135:0:1200:799_1920x0_80_0_0_1fa9d3d98efee48e1da1cfc7bc4de91a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, новости, грузия, украина, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, возвращение и арест саакашвили
Гарибашвили жестко ответил Зеленскому на вопрос о Саакашвили
13:08 12.11.2021 (обновлено: 13:42 12.11.2021)
Глава грузинского правительств назвал действия Саакашвили провокационными и деструктивными
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Вмешательство граждан Украины во внутренние дела Грузии недопустимо, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе телефонной беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Как говорится в сообщении
на сайте грузинского правительства, разговор состоялся по инициативе украинской стороны. Зеленский поинтересовался состоянием здоровья находящегося в заключении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который ныне является гражданином Украины.
Гарибашвили заявил Зеленскому, что Саакашвили, как и другие грузинские заключенные, находится под мониторингом и ему оказывают соответствующую медицинскую услугу в круглосуточном режиме.
По словам главы грузинского правительства, гражданину Украины Саакашвили предоставляется возможность, чтобы его навещали как адвокаты, члены семьи, так и депутаты парламента Грузии, и что у него было свыше ста визитеров.
Зеленский также коснулся вопроса перевода Саакашвили в тюремный госпиталь, на что премьер-министр заявил президенту Украины, что после перевода в учреждение №18 заключенный оказал сопротивление и нанес словесное и физическое оскорбление сотрудникам учреждения и врачам. Соответственно, со стороны администрации пенитенциарного учреждения были осуществлены определенные законом действия.
"В ходе телефонной беседы глава грузинского правительства оценил незаконные действия Михаила Саакашвили как провокационные, деструктивные и содержащие угрозу для стабильности страны, и заявил, что вмешательство граждан Украины во внутренние дела Грузии недопустимо", – говорится в сообщении на сайте администрации правительства.
Премьер-министр Грузии также заявил президенту Украины, что находящийся в розыске Саакашвили незаконно пересек границу Грузии, в то время, когда он уже был осужденным и обвиняемым за другие тяжелые преступления.
Зеленский попросил рассмотреть возможность и предоставить право украинским врачам проверить состояние здоровья Саакашвили, на что Гарибашвили заявил, что о состояние здоровья заключенного Саакашвили заботятся грузинские профессиональные и высококвалифицированные врачи.
В свою очередь, как сообщает
администрация президента Украины, в ходе телефонной беседы, глава государства поднял вопрос обеспечения прав гражданина Украины Михаила Саакашвили и подчеркнул, что "они должны быть гарантированы в полной мере в соответствии с нормами международного права".
Президент особо отметил недопустимость применения к гражданину Украины непропорциональных мер принуждения.
"Украина всегда защищает законные права и интересы своих граждан", – отметил Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский акцентировал внимание на необходимости предоставления доступа к Саакашвили его матери и близких.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября на основании приговоров по двум уголовным делам, вынесенным заочно. С первого же дня ареста он объявил голодовку, назвав себя политзаключенным, а возбужденные против него дела – сфабрикованными. В настоящее время экс-президент находится в тюремной больнице в Тбилиси.
Одной из причин этапирования Саакашвили в тюремную клинику было сообщение Службы государственной безопасности о готовящихся беспорядках со стороны главной оппозиционной партии.
В знак протеста оппозиция ежедневно проводит акции протеста в Тбилиси, при том параллельно в разных местах города, и требует перевода Саакашвили в гражданскую клинику, а после и вовсе его освобождения. Кроме того, оппозиция настаивает на проведении внеочередных парламентских выборов в стране.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.