https://sputnik-georgia.ru/20211112/zelenskiy-posprashival-premera-gruzii-o-saakashvili-chto-otvetil-garibashvili-262013843.html

Гарибашвили жестко ответил Зеленскому на вопрос о Саакашвили

Гарибашвили жестко ответил Зеленскому на вопрос о Саакашвили

Глава грузинского правительств назвал действия Саакашвили провокационными и деструктивными 12.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-12T13:08+0400

2021-11-12T13:08+0400

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возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Вмешательство граждан Украины во внутренние дела Грузии недопустимо, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе телефонной беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским.Как говорится в сообщении на сайте грузинского правительства, разговор состоялся по инициативе украинской стороны. Зеленский поинтересовался состоянием здоровья находящегося в заключении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который ныне является гражданином Украины. Гарибашвили заявил Зеленскому, что Саакашвили, как и другие грузинские заключенные, находится под мониторингом и ему оказывают соответствующую медицинскую услугу в круглосуточном режиме.По словам главы грузинского правительства, гражданину Украины Саакашвили предоставляется возможность, чтобы его навещали как адвокаты, члены семьи, так и депутаты парламента Грузии, и что у него было свыше ста визитеров.Зеленский также коснулся вопроса перевода Саакашвили в тюремный госпиталь, на что премьер-министр заявил президенту Украины, что после перевода в учреждение №18 заключенный оказал сопротивление и нанес словесное и физическое оскорбление сотрудникам учреждения и врачам. Соответственно, со стороны администрации пенитенциарного учреждения были осуществлены определенные законом действия.Премьер-министр Грузии также заявил президенту Украины, что находящийся в розыске Саакашвили незаконно пересек границу Грузии, в то время, когда он уже был осужденным и обвиняемым за другие тяжелые преступления.Зеленский попросил рассмотреть возможность и предоставить право украинским врачам проверить состояние здоровья Саакашвили, на что Гарибашвили заявил, что о состояние здоровья заключенного Саакашвили заботятся грузинские профессиональные и высококвалифицированные врачи.В свою очередь, как сообщает администрация президента Украины, в ходе телефонной беседы, глава государства поднял вопрос обеспечения прав гражданина Украины Михаила Саакашвили и подчеркнул, что "они должны быть гарантированы в полной мере в соответствии с нормами международного права".Президент особо отметил недопустимость применения к гражданину Украины непропорциональных мер принуждения.Владимир Зеленский акцентировал внимание на необходимости предоставления доступа к Саакашвили его матери и близких.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября на основании приговоров по двум уголовным делам, вынесенным заочно. С первого же дня ареста он объявил голодовку, назвав себя политзаключенным, а возбужденные против него дела – сфабрикованными. В настоящее время экс-президент находится в тюремной больнице в Тбилиси.Одной из причин этапирования Саакашвили в тюремную клинику было сообщение Службы государственной безопасности о готовящихся беспорядках со стороны главной оппозиционной партии.В знак протеста оппозиция ежедневно проводит акции протеста в Тбилиси, при том параллельно в разных местах города, и требует перевода Саакашвили в гражданскую клинику, а после и вовсе его освобождения. Кроме того, оппозиция настаивает на проведении внеочередных парламентских выборов в стране.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211112/glava-minyusta-gruzii-otvetil-na-uslovie-saakashvili-262006135.html

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политика, новости, грузия, украина, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, возвращение и арест саакашвили