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Возобновлено регулярное авиасообщение между Кутаиси и Местиа
Возобновлено регулярное авиасообщение между Кутаиси и Местиа
Пассажирами первого рейса были в основном иностранцы, а сам полет занял около получаса 12.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-12T07:25+0400
2021-11-12T09:28+0400
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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Регулярные рейсы между Кутаиси (Имерети) и Местиа (Самегрело - Земо Сванети) возобновлены и будут выполняться раз в неделю , говорится в сообщении Объединения аэропортов Грузии.По данным Объединения аэропортов, количество рейсов может постепенно увеличиваться из-за спроса и загрузки самолетов.Полеты выполняются на легком пассажирском лайнере типа L 410 авиакомпании AK-AIR. Пассажирами первого рейса были в основном иностранцы, а сам полет занял около получаса."Сегодня мы выполнили рейс из Местиа в Кутаиси. Это был мой первый полет в международный аэропорт Кутаиси. Нам очень повезло с погодой. Во время полета у нас был прекрасный вид на горы", – рассказала пилот авиакомпании AK-AIR Маркета Коушалова.Из-за сложного географического положения аэропорт в Местиа принимает только небольшие самолеты. В 2014 году аэропорт Царицы Тамар был назван одним из 10 самых красивых аэропортов мира. Открытый в 2010 году аэропорт за 10 лет обслужил до 45 тысяч пассажиров.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, авиасообщение, туризм, местиа, объединение аэропортов грузии, кутаисский международный аэропорт

Возобновлено регулярное авиасообщение между Кутаиси и Местиа

07:25 12.11.2021 (обновлено: 09:28 12.11.2021)
© photo: Sputnik / Viktor KaminskyМестиа Сванетия - международный аэропорт, здание в современном стиле
Местиа Сванетия - международный аэропорт, здание в современном стиле - Sputnik Грузия, 1920, 12.11.2021
© photo: Sputnik / Viktor Kaminsky
Пассажирами первого рейса были в основном иностранцы, а сам полет занял около получаса
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Регулярные рейсы между Кутаиси (Имерети) и Местиа (Самегрело - Земо Сванети) возобновлены и будут выполняться раз в неделю , говорится в сообщении Объединения аэропортов Грузии.
По данным Объединения аэропортов, количество рейсов может постепенно увеличиваться из-за спроса и загрузки самолетов.
© photo: Sputnik / Levan Avlabreli / Перейти в фотобанкСтраны мира. Грузия
Страны мира. Грузия - Sputnik Грузия, 1920, 12.11.2021
Страны мира. Грузия
© photo: Sputnik / Levan Avlabreli
/
Перейти в фотобанк
Полеты выполняются на легком пассажирском лайнере типа L 410 авиакомпании AK-AIR. Пассажирами первого рейса были в основном иностранцы, а сам полет занял около получаса.

"Сегодня мы выполнили рейс из Местиа в Кутаиси. Это был мой первый полет в международный аэропорт Кутаиси. Нам очень повезло с погодой. Во время полета у нас был прекрасный вид на горы", – рассказала пилот авиакомпании AK-AIR Маркета Коушалова.

Из-за сложного географического положения аэропорт в Местиа принимает только небольшие самолеты. В 2014 году аэропорт Царицы Тамар был назван одним из 10 самых красивых аэропортов мира. Открытый в 2010 году аэропорт за 10 лет обслужил до 45 тысяч пассажиров.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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