https://sputnik-georgia.ru/20211112/vozobnovleno-regulyarnoe-aviasoobschenie-mezhdu-kutaisi-i-mestia-262004441.html

Возобновлено регулярное авиасообщение между Кутаиси и Местиа

Возобновлено регулярное авиасообщение между Кутаиси и Местиа

Пассажирами первого рейса были в основном иностранцы, а сам полет занял около получаса 12.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Регулярные рейсы между Кутаиси (Имерети) и Местиа (Самегрело - Земо Сванети) возобновлены и будут выполняться раз в неделю , говорится в сообщении Объединения аэропортов Грузии.По данным Объединения аэропортов, количество рейсов может постепенно увеличиваться из-за спроса и загрузки самолетов.Полеты выполняются на легком пассажирском лайнере типа L 410 авиакомпании AK-AIR. Пассажирами первого рейса были в основном иностранцы, а сам полет занял около получаса."Сегодня мы выполнили рейс из Местиа в Кутаиси. Это был мой первый полет в международный аэропорт Кутаиси. Нам очень повезло с погодой. Во время полета у нас был прекрасный вид на горы", – рассказала пилот авиакомпании AK-AIR Маркета Коушалова.Из-за сложного географического положения аэропорт в Местиа принимает только небольшие самолеты. В 2014 году аэропорт Царицы Тамар был назван одним из 10 самых красивых аэропортов мира. Открытый в 2010 году аэропорт за 10 лет обслужил до 45 тысяч пассажиров.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, авиасообщение, туризм, местиа, объединение аэропортов грузии, кутаисский международный аэропорт