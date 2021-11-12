https://sputnik-georgia.ru/20211112/vrachi-nazvali-prostoy-sposob-zaschitit-organizm-ot-prezhdevremennogo-stareniya-262007829.html

Врачи назвали простой способ защитить организм от преждевременного старения

Врачи назвали простой способ защитить организм от преждевременного старения

Диетолог посоветовала ввести в свой питательный рацион продукты, богатые этим витамином 12.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-12T10:55+0400

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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Витамин Е защищает организм от преждевременного старения и помогает родить здорового ребенка, заявила диетолог Ольга Чунтонова."Витамин Е действительно нередко называют "женским витамином". Он защищает организм от преждевременного старения и помогает родить здорового малыша. Дефицит витамина Е приводит к нарушению репродуктивной функции", – рассказала медик в беседе с РИА Новости. По словам врача, главные проявления дефицита заключаются в мышечной дистрофии, а также в нарушении координации движений и, что немаловажно, в ухудшении зрения. "Кожа теряет эластичность, волосы становятся тусклыми и начинают ломаться", – добавила Чунтонова.Надо ввести в свой питательный рацион продукты, богатые витамином Е, советует диетолог. Это миндаль, брокколи, лосось, болгарский перец, масло зародышей пшеницы, авокадо. "Витамин можно принимать в качестве профилактики, исключая совместный прием с витамином D. А вот витамины А и С, наоборот, совместимы с витамином Е. Витамин не назначается при эпилепсии", – заключила специалист.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211019/vrachi-nazvali-populyarnye-vitaminy-priem-kotorykh-mozhet-privesti-k-raku-260685987.html

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