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Врачи назвали простой способ защитить организм от преждевременного старения
Врачи назвали простой способ защитить организм от преждевременного старения
Диетолог посоветовала ввести в свой питательный рацион продукты, богатые этим витамином 12.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-12T10:55+0400
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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Витамин Е защищает организм от преждевременного старения и помогает родить здорового ребенка, заявила диетолог Ольга Чунтонова."Витамин Е действительно нередко называют "женским витамином". Он защищает организм от преждевременного старения и помогает родить здорового малыша. Дефицит витамина Е приводит к нарушению репродуктивной функции", – рассказала медик в беседе с РИА Новости. По словам врача, главные проявления дефицита заключаются в мышечной дистрофии, а также в нарушении координации движений и, что немаловажно, в ухудшении зрения. "Кожа теряет эластичность, волосы становятся тусклыми и начинают ломаться", – добавила Чунтонова.Надо ввести в свой питательный рацион продукты, богатые витамином Е, советует диетолог. Это миндаль, брокколи, лосось, болгарский перец, масло зародышей пшеницы, авокадо. "Витамин можно принимать в качестве профилактики, исключая совместный прием с витамином D. А вот витамины А и С, наоборот, совместимы с витамином Е. Витамин не назначается при эпилепсии", – заключила специалист.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211019/vrachi-nazvali-populyarnye-vitaminy-priem-kotorykh-mozhet-privesti-k-raku-260685987.html
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общество, новости, в мире, здоровье, старение

Врачи назвали простой способ защитить организм от преждевременного старения

10:55 12.11.2021 (обновлено: 11:09 12.11.2021)
CC BY 2.0 / Mike Mozart / BroccoliБрокколи
Брокколи - Sputnik Грузия, 1920, 12.11.2021
CC BY 2.0 / Mike Mozart / Broccoli
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Диетолог посоветовала ввести в свой питательный рацион продукты, богатые этим витамином
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Витамин Е защищает организм от преждевременного старения и помогает родить здорового ребенка, заявила диетолог Ольга Чунтонова.
"Витамин Е действительно нередко называют "женским витамином". Он защищает организм от преждевременного старения и помогает родить здорового малыша. Дефицит витамина Е приводит к нарушению репродуктивной функции", – рассказала медик в беседе с РИА Новости.
По словам врача, главные проявления дефицита заключаются в мышечной дистрофии, а также в нарушении координации движений и, что немаловажно, в ухудшении зрения. "Кожа теряет эластичность, волосы становятся тусклыми и начинают ломаться", – добавила Чунтонова.
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Надо ввести в свой питательный рацион продукты, богатые витамином Е, советует диетолог. Это миндаль, брокколи, лосось, болгарский перец, масло зародышей пшеницы, авокадо.
"Витамин можно принимать в качестве профилактики, исключая совместный прием с витамином D. А вот витамины А и С, наоборот, совместимы с витамином Е. Витамин не назначается при эпилепсии", – заключила специалист.
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