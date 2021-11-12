Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211112/glava-minyusta-gruzii-otvetil-na-uslovie-saakashvili-262006135.html
Глава Минюста Грузии ответил на условие Саакашвили
Глава Минюста Грузии ответил на условие Саакашвили
Рати Брегадзе не понимает, какая необходимость помещать экс-президента Грузии в частную клинику 12.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-12T10:16+0400
2021-11-12T10:19+0400
новости
грузия
министерство юстиции грузии
голодовка
возвращение и арест саакашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0c/262004680_756:995:2628:2048_1920x0_80_0_0_a89c36c84fad376148f8bd304d969b54.jpg
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе приветствует готовность экс-президента Михаила Саакашвили прекратить голодовку, но без каких-либо условий.Европейский суд по правам человека 10 ноября своим решением обязал власти Грузии обеспечить адекватное лечение и безопасность экс-президента страны Михаила Саакашвили и информировать суд о его состоянии, а самого Саакашвили – прекратить голодовку.Посол Грузии в Киеве вновь вызван в МИД Украины из-за Саакашвили&gt;&gt;Со своей стороны Саакашвили заявил, что готов прекратить голодовку, если будет переведен из тюремной больницы в многопрофильную гражданскую клинику.Саакашвили, объявивший голодовку 43 дня назад, был переведен из руставской тюрьмы №12 в глданскую тюремную больницу №18 в Тбилиси 8 ноября. Позднее Минюст распространил видеокадры, какую реакцию этот перевод вызвал у самого экс-президента.Не только Саакашвили и его адвокаты, но и основанная им партия "Национальное движение", требует его перевода в гражданскую клинику, проводят перманентные акции протеста.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0c/262004680_1030:997:2431:2048_1920x0_80_0_0_e35db77ac10508c4172414557ebd8d73.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, министерство юстиции грузии, голодовка, возвращение и арест саакашвили

Глава Минюста Грузии ответил на условие Саакашвили

10:16 12.11.2021 (обновлено: 10:19 12.11.2021)
© photo: Sputnik / StringerАкция оппозиции и ЕНД с требованием освободить Саакашвили из тюрьмы, октябрь 2021
Акция оппозиции и ЕНД с требованием освободить Саакашвили из тюрьмы, октябрь 2021 - Sputnik Грузия, 1920, 12.11.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Рати Брегадзе не понимает, какая необходимость помещать экс-президента Грузии в частную клинику
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе приветствует готовность экс-президента Михаила Саакашвили прекратить голодовку, но без каких-либо условий.
Европейский суд по правам человека 10 ноября своим решением обязал власти Грузии обеспечить адекватное лечение и безопасность экс-президента страны Михаила Саакашвили и информировать суд о его состоянии, а самого Саакашвили – прекратить голодовку.
Посол Грузии в Киеве вновь вызван в МИД Украины из-за Саакашвили>>
Со своей стороны Саакашвили заявил, что готов прекратить голодовку, если будет переведен из тюремной больницы в многопрофильную гражданскую клинику.

"Европейский суд призвал Саакашвили прекратить голодовку. Мы будем рады, если он согласится и прекратит голодовку, но без каких-либо условий. Почему этот человек должен быть переведен в частную клинику? Кто-нибудь может мне ответить?" – заявил Брегадзе в интервью ТВ Rustavi 2.

Саакашвили, объявивший голодовку 43 дня назад, был переведен из руставской тюрьмы №12 в глданскую тюремную больницу №18 в Тбилиси 8 ноября. Позднее Минюст распространил видеокадры, какую реакцию этот перевод вызвал у самого экс-президента.
Не только Саакашвили и его адвокаты, но и основанная им партия "Национальное движение", требует его перевода в гражданскую клинику, проводят перманентные акции протеста.

Читайте также:

Оппозиционный депутат отказалась прекращать голодовку, несмотря на просьбу Саакашвили
Оппозиция объявила об очередной акции протеста в Тбилиси
Когда Саакашвили прекратит голодовку: экс-президент назвал условие
Народный защитник осудила обнародование кадров этапирования Саакашвили
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:16Глава Минюста Грузии ответил на условие Саакашвили
09:20Курс лари на пятницу – 3,1492 GEL/$1
09:01Азиатский банк выделил Грузии средства на развитие инфраструктуры
08:31Международная конференция Anima Tbilisi впервые пройдет в Грузии
08:01В Грузии в 2021 году соберут в два с половиной раза больше оливок
07:25Возобновлено регулярное авиасообщение между Кутаиси и Местиа
07:01Доходы от телевизионной и радиорекламы в Грузии выросли
ВчераСборная Грузии по футболу сенсационно обыграла Швецию в Батуми
ВчераПрезидент Грузии отправилась на Парижский форум мира
ВчераПосол Грузии в Киеве вновь вызван в МИД Украины из-за Саакашвили
ВчераГрузия и Кипр создадут совместный морской комитет
ВчераОппозиционный депутат отказалась прекращать голодовку, несмотря на просьбу Саакашвили
ВчераООН поможет реформировать Минэкономики Грузии
ВчераЕС продлил санкции за буровые работы Турции вблизи Кипра
ВчераШествие ЕНД с требованием освободить Саакашвили к зданию СГБ Грузии - видео
ВчераИнвесторы из Кремниевой долины поделятся своим опытом с грузинскими стартапами
ВчераОппозиция объявила об очередной акции протеста в Тбилиси
ВчераКогда Саакашвили прекратит голодовку: экс-президент назвал условие
ВчераКак сохранить государственный язык? Эксперты о проблемах грузинского языка сегодня
ВчераНародный защитник осудила обнародование кадров этапирования Саакашвили