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Глава Минюста Грузии ответил на условие Саакашвили
Глава Минюста Грузии ответил на условие Саакашвили
Рати Брегадзе не понимает, какая необходимость помещать экс-президента Грузии в частную клинику 12.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-12T10:16+0400
2021-11-12T10:16+0400
2021-11-12T10:19+0400
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министерство юстиции грузии
голодовка
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе приветствует готовность экс-президента Михаила Саакашвили прекратить голодовку, но без каких-либо условий.Европейский суд по правам человека 10 ноября своим решением обязал власти Грузии обеспечить адекватное лечение и безопасность экс-президента страны Михаила Саакашвили и информировать суд о его состоянии, а самого Саакашвили – прекратить голодовку.Посол Грузии в Киеве вновь вызван в МИД Украины из-за Саакашвили>>Со своей стороны Саакашвили заявил, что готов прекратить голодовку, если будет переведен из тюремной больницы в многопрофильную гражданскую клинику.Саакашвили, объявивший голодовку 43 дня назад, был переведен из руставской тюрьмы №12 в глданскую тюремную больницу №18 в Тбилиси 8 ноября. Позднее Минюст распространил видеокадры, какую реакцию этот перевод вызвал у самого экс-президента.Не только Саакашвили и его адвокаты, но и основанная им партия "Национальное движение", требует его перевода в гражданскую клинику, проводят перманентные акции протеста.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, министерство юстиции грузии, голодовка, возвращение и арест саакашвили
Глава Минюста Грузии ответил на условие Саакашвили
10:16 12.11.2021 (обновлено: 10:19 12.11.2021)
Рати Брегадзе не понимает, какая необходимость помещать экс-президента Грузии в частную клинику
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе приветствует готовность экс-президента Михаила Саакашвили прекратить голодовку, но без каких-либо условий.
Европейский суд по правам человека 10 ноября своим решением обязал власти Грузии обеспечить адекватное лечение и безопасность экс-президента страны Михаила Саакашвили и информировать суд о его состоянии, а самого Саакашвили – прекратить голодовку.
Со своей стороны Саакашвили заявил, что готов прекратить голодовку, если будет переведен из тюремной больницы в многопрофильную гражданскую клинику.
"Европейский суд призвал Саакашвили прекратить голодовку. Мы будем рады, если он согласится и прекратит голодовку, но без каких-либо условий. Почему этот человек должен быть переведен в частную клинику? Кто-нибудь может мне ответить?" – заявил Брегадзе в интервью ТВ Rustavi 2.
Саакашвили, объявивший голодовку 43 дня назад, был переведен из руставской тюрьмы №12 в глданскую тюремную больницу №18 в Тбилиси 8 ноября. Позднее Минюст распространил видеокадры, какую реакцию этот перевод вызвал у самого экс-президента.
Не только Саакашвили и его адвокаты, но и основанная им партия "Национальное движение", требует его перевода в гражданскую клинику, проводят перманентные акции протеста.
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