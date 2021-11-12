https://sputnik-georgia.ru/20211112/glava-minyusta-gruzii-otvetil-na-uslovie-saakashvili-262006135.html

Глава Минюста Грузии ответил на условие Саакашвили

Глава Минюста Грузии ответил на условие Саакашвили

Рати Брегадзе не понимает, какая необходимость помещать экс-президента Грузии в частную клинику 12.11.2021, Sputnik Грузия

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грузия

министерство юстиции грузии

голодовка

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе приветствует готовность экс-президента Михаила Саакашвили прекратить голодовку, но без каких-либо условий.Европейский суд по правам человека 10 ноября своим решением обязал власти Грузии обеспечить адекватное лечение и безопасность экс-президента страны Михаила Саакашвили и информировать суд о его состоянии, а самого Саакашвили – прекратить голодовку.Посол Грузии в Киеве вновь вызван в МИД Украины из-за Саакашвили>>Со своей стороны Саакашвили заявил, что готов прекратить голодовку, если будет переведен из тюремной больницы в многопрофильную гражданскую клинику.Саакашвили, объявивший голодовку 43 дня назад, был переведен из руставской тюрьмы №12 в глданскую тюремную больницу №18 в Тбилиси 8 ноября. Позднее Минюст распространил видеокадры, какую реакцию этот перевод вызвал у самого экс-президента.Не только Саакашвили и его адвокаты, но и основанная им партия "Национальное движение", требует его перевода в гражданскую клинику, проводят перманентные акции протеста.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, министерство юстиции грузии, голодовка, возвращение и арест саакашвили