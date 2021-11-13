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Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 565
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 565
За последние 24 часа от коронавируса скончались 78 человек, вылечились 2 285 пациентов 13.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-13T10:53+0400
2021-11-13T10:53+0400
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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 4 565. Скончались 78 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 780 391 случай заражения.Слишком много для маленькой Грузии – эксперт об эпидситуации в стране>>Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 2 285 человек, с начала пандемии – 711 105. Скончались 10 894.За сутки сделано 56 018 тестов, в том числе 32 330 на антиген и 23 688 ПЦР-тестов.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 8,15%, за последние 14 дней – 10,01%, за последние семь дней – 9,77%.К этому времени в Грузии сделано 2 041 209 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 7 800.В карантине в данное время находятся 49 человек, в стационарах – 6 755, в ковид-гостиницах – 1 295.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 565
10:53 13.11.2021 (обновлено: 11:01 13.11.2021)
За последние 24 часа от коронавируса скончались 78 человек, вылечились 2 285 пациентов
ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 4 565. Скончались 78 человек.
По данным официального сайта
StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 780 391 случай заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 2 285 человек, с начала пандемии – 711 105. Скончались 10 894.
За сутки сделано 56 018 тестов, в том числе 32 330 на антиген и 23 688 ПЦР-тестов.
Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 8,15%, за последние 14 дней – 10,01%, за последние семь дней – 9,77%.
К этому времени в Грузии сделано 2 041 209 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 7 800.
В карантине в данное время находятся 49 человек, в стационарах – 6 755, в ковид-гостиницах – 1 295.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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