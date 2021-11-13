https://sputnik-georgia.ru/20211113/den-pominoveniya-100-tysyach-muchenikov-otmechayut-v-gruzii-262035446.html

День поминовения 100 тысяч мучеников отмечают в Грузии

День поминовения 100 тысяч мучеников отмечают в Грузии

Из-за пандемии коронавируса мероприятия не будут масштабными, как это было ранее 13.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-13T09:01+0400

2021-11-13T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Грузинская православная церковь отмечает День поминовения 100 тысяч грузинских мучеников, убитых хорезмийцами в 1227 году в Тбилиси.Из-за пандемии коронавируса мероприятия не будут масштабными, как это было ранее. Несмотря на это, в 10:00 пройдет служба в храме Або Тбилели, а в 13:00 священнослужители отслужат службу на Метехском мосту, откуда обезглавленные тела мучеников, согласно летописи, сбрасывались в реку Мтквари (Кура).История грузинских мучениковШах Хорезмский Джелал ад-Дин напал на Грузию в 1227-м. Первый бой состоялся на подступах к Тбилиси. Грузинское войско, несмотря на численное преимущество противника, доблестно отразило атаку врага и готовилось к обороне.Как быстро смогли бы захватить хорезмийцы Тбилиси неизвестно, но как гласит грузинская пословица "Крепость изнутри берут". Персы, жившие в городе, ночью предательски открыли городские врата, впустили вражеские войска в город и "потекла кровь рекой".В летописи так описывается один из страшнейших дней в грузинской истории – "...младенцев убивали на глазах матерей, матерей закалывали над трупами детей, юношей кастрировали, женщин насиловали… город содрогался от воплей и причитаний…"Но Джелалу ад-Дину это все показалось недостаточным. Он приказал снять купол Сионского храма и поставить вместо него свой трон, и вынесли из храма иконы Богородицы и Спасителя.Святыни положили на середину моста через реку Мтквари и, пригнав горожан к мосту, приказали пройтись по иконам. Оставить в живых обещали тех, кто откажется от христианства и осквернит святыни.Так казнили сто тысяч грузин, отказавшихся топтать иконы, а обезглавленные тела мучеников сбросили в реку.Грузинский народ почти восемь столетий чтит память 100 тысяч мучеников, отдавших жизни за веру.

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общество, новости, грузия, календарь религиозных праздников