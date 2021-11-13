https://sputnik-georgia.ru/20211113/rossii-ne-dayut-rasslabitsya-no-strana-i-ne-sobiraetsya-zayavil-putin-262039225.html

России не дают расслабиться, но страна и не собирается, заявил Путин

России не дают расслабиться, но страна и не собирается, заявил Путин

Так российские лидер прокомментировал обстановку в Черном море и ситуацию на Украине 13.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Президент России Владимир Путин рассказал, что иностранные партнеры не дают России расслабиться, чего страна делать и не будет."Создается впечатление, что нам просто не дают расслабиться, но пусть знают, что мы не расслабляемся", - сказал он в интервью в эфире телеканала "Россия 24", говоря о ситуации на Украине и учениях НАТО в акватории Черного моря.Обеспокоенность обстановкой в Черном море ранее высказывал и замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, это непрекращающаяся череда провокаций, которые осуществляют США и НАТО, что является "игрой с огнем" и "очередной попыткой испытать Россию на прочность".Ранее в Черное море прибыли флагман Шестого флота США Mount Whitney и эсминец Porter для военных учений. В российском Минобороны, комментируя присутствие в акватории американских судов, сообщили, что контролируют их действия. В ведомстве считают, что США пытаются создать военную группировку у границ России, одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. Штаты изучают обстановку на случай решения конфликта в Донбассе силой, полагают в министерстве.

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россия, новости, украина, нато, владимир путин, сша, черное море