https://sputnik-georgia.ru/20211114/chislo-vyyavlennykh-v-gruzii-sluchaev-koronavirusa-vyroslo-za-sutki-na-37-tysyachi-262051057.html

Число выявленных в Грузии случаев коронавируса выросло за сутки на 3,7 тысячи

Число выявленных в Грузии случаев коронавируса выросло за сутки на 3,7 тысячи

За последние 24 часа от коронавируса скончался 81 человек, вылечились 5 277 пациентов 14.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-14T11:20+0400

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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 700. Скончался 81 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлен 784 091 случай заражения.Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 5 277 человек, с начала пандемии – 716 382. Скончались 10 975.Сколько невакцинированных умирают от коронавируса в Грузии: официальные данные >>За сутки сделано 38 817 тестов, в том числе 19 158 на антиген и 19 653 ПЦР-теста.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 9,53%, за последние 14 дней – 10,02%, за последние семь дней – 9,6%.К этому времени в Грузии сделано 2 046 362 прививки от коронавируса, в том числе за последние сутки – 4 946.В карантине в данное время находится 51 человек, в стационарах – 6 838, в ковид-гостиницах – 1 216.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19