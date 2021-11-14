https://sputnik-georgia.ru/20211114/covid-statistika-gruzii-kolichestvo-smertey-ot-koronavirusa-prodolzhaet-rasti-262052301.html
COVID-статистика Грузии: количество смертей от коронавируса продолжает расти
COVID-статистика Грузии: количество смертей от коронавируса продолжает расти
Обе дозы вакцины против коронавируса в Грузии сделали 966 143 человека, что составляет 33,8% взрослого населения 14.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-14T13:02+0400
2021-11-14T13:02+0400
2021-11-14T13:02+0400
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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончался 81 пациент, что является самым высоким показателем с начала сентября, сообщает пресс-служба правительства.Антирекорды по числу летальных исходов были зафиксированы в начале сентября 2021 года. 3 сентября скончались 86 пациентов, а 4 сентября - 83. Всего с начала пандемии скончались – 10 975.Сколько невакцинированных умирают от коронавируса в Грузии: официальные данные >>Обе дозы вакцины против коронавируса в Грузии сделали 966 143 человека, что составляет 33,8% взрослого населения, данные на 14 ноября публикует Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья (NCDC).По данным Центра, всего к 14 ноября было сделано 2 046 362 дозы прививок. Из них по меньшей мере одной дозой вакцинированы 1 074 602 человека, что составляет 37,8% взрослого населения.Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 700.Ситуация по регионам выглядит следующим образом:На данный момент в Грузии 58 708 активных случаев заболевания. В карантинных пространствах остается 51 человек, в самоизоляции – 49 364.Первый случай коронавируса был зафиксирован в Грузии 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, центр по контролю заболеваний и общественного здоровья, коронавирус covid-19
COVID-статистика Грузии: количество смертей от коронавируса продолжает расти
Обе дозы вакцины против коронавируса в Грузии сделали 966 143 человека, что составляет 33,8% взрослого населения
ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончался 81 пациент, что является самым высоким показателем с начала сентября, сообщает пресс-служба правительства.
Антирекорды по числу летальных исходов были зафиксированы в начале сентября 2021 года. 3 сентября скончались 86 пациентов, а 4 сентября - 83. Всего с начала пандемии скончались – 10 975.
Обе дозы вакцины против коронавируса в Грузии сделали 966 143 человека, что составляет 33,8% взрослого населения, данные на 14 ноября публикует Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья
(NCDC).
По данным Центра, всего к 14 ноября было сделано 2 046 362 дозы прививок. Из них по меньшей мере одной дозой вакцинированы 1 074 602 человека, что составляет 37,8% взрослого населения.
В Грузии за последние сутки сделано 38 817 тестов на коронавирус: 19 158 – на антиген, 19 659 – ПЦР-тестов. Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 13 ноября, составляет 9,53%, за две недели – 10,02%, за семь дней – 9,6%.
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 700.
Ситуация по регионам выглядит следующим образом:
На данный момент в Грузии 58 708 активных случаев заболевания. В карантинных пространствах остается 51 человек, в самоизоляции – 49 364.
Первый случай коронавируса был зафиксирован в Грузии 26 февраля 2020 года.
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