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Движение автомобилей на центральной трассе Грузии будет приостановлено
Движение автомобилей на центральной трассе Грузии будет приостановлено
На время закрытия тоннеля движение автотранспорта будет перенаправлено на объездную дорогу и тоннели внутреннего значения 14.11.2021, Sputnik Грузия
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общество
новости
грузия
департамент автомобильных дорог
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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Горийский автомобильный тоннель, расположенный на 88-м километре центральной автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе закроется для всех видов транспорта на несколько часов в ночь с 15 по 16 ноября, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии.С 23:00 15 ноября до 02:00 16 ноября в тоннеле будет закрыто движение для всех видов транспорта по направлению с запада Грузии в сторону Тбилиси, а с 02:00 до 05:00 - по направлению Тбилиси-Сенаки.В это время поток автотранспорта будет переключен на объездную дорогу и тоннели внутреннего значения.Как поясняют в департаменте дорог, ограничения связаны с профилактическими работами в тоннеле.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, департамент автомобильных дорог

Движение автомобилей на центральной трассе Грузии будет приостановлено

11:03 14.11.2021 (обновлено: 11:19 14.11.2021)
© photo: Sputnik / Olga KiknavelidzeТоннель на перевале Рикоти
Тоннель на перевале Рикоти - Sputnik Грузия, 1920, 14.11.2021
© photo: Sputnik / Olga Kiknavelidze
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На время закрытия тоннеля движение автотранспорта будет перенаправлено на объездную дорогу и тоннели внутреннего значения
ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Горийский автомобильный тоннель, расположенный на 88-м километре центральной автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе закроется для всех видов транспорта на несколько часов в ночь с 15 по 16 ноября, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии.
С 23:00 15 ноября до 02:00 16 ноября в тоннеле будет закрыто движение для всех видов транспорта по направлению с запада Грузии в сторону Тбилиси, а с 02:00 до 05:00 - по направлению Тбилиси-Сенаки.
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В это время поток автотранспорта будет переключен на объездную дорогу и тоннели внутреннего значения.
Как поясняют в департаменте дорог, ограничения связаны с профилактическими работами в тоннеле.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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