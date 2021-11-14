https://sputnik-georgia.ru/20211114/dvizhenie-avtomobiley-na-tsentralnoy-trasse-gruzii-budet-priostanovleno-262050779.html

Движение автомобилей на центральной трассе Грузии будет приостановлено

Движение автомобилей на центральной трассе Грузии будет приостановлено

На время закрытия тоннеля движение автотранспорта будет перенаправлено на объездную дорогу и тоннели внутреннего значения 14.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-14T11:03+0400

2021-11-14T11:03+0400

2021-11-14T11:19+0400

общество

новости

грузия

департамент автомобильных дорог

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/04/249354845_0:219:2730:1755_1920x0_80_0_0_c953eb04428ba81dfc97239a890a02a8.jpg

ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Горийский автомобильный тоннель, расположенный на 88-м километре центральной автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе закроется для всех видов транспорта на несколько часов в ночь с 15 по 16 ноября, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии.С 23:00 15 ноября до 02:00 16 ноября в тоннеле будет закрыто движение для всех видов транспорта по направлению с запада Грузии в сторону Тбилиси, а с 02:00 до 05:00 - по направлению Тбилиси-Сенаки.В это время поток автотранспорта будет переключен на объездную дорогу и тоннели внутреннего значения.Как поясняют в департаменте дорог, ограничения связаны с профилактическими работами в тоннеле.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211027/novaya-doroga-sokratit-rasstoyanie-mezhdu-dvumya-regionami-gruzii-261517502.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, департамент автомобильных дорог