https://sputnik-georgia.ru/20211114/eksport-mandarinov-iz-gruzii-vyros-v-dva-raza-262052517.html

Экспорт мандаринов из Грузии вырос в два раза

Экспорт мандаринов из Грузии вырос в два раза

Стоимость экспорта мандарин выросла на 54% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года 14.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. С 1 сентября 2021 года из Грузии было экспортировано 478 тонн мандаринов, что в два раза больше, чем за аналогичный период 2020 года, говорится в сообщении Минсельхоза Грузии.За отчетный период стоимость экспорта увеличилась на 54% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года и составила 171 тысячу долларов.В Западной Грузии завершился сбор ранних сортов цитрусовых >>Лидером по импорту грузинских мандаринов является Армения, куда было вывезено 383 тонны этих цитрусовых. В Россию было отправлено 67 тонн, Украину - 18 тонн и Словению - 10 тонн.Сезон сбора урожая цитрусовых в Грузии начинается поздней осенью и продолжается 4 месяца.Грузите мандарины бочками – российский фактор в грузинской внешней торговле >>В сезоне 2020/21 годов из Грузии вывезли 43,4 тысячи тонн мандаринов, из которых 71% отправились в Россию, а 16,3% - в Армению.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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экономика, новости, грузия, мандарины, сельское хозяйство