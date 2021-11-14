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Экспорт мандаринов из Грузии вырос в два раза
Экспорт мандаринов из Грузии вырос в два раза
Стоимость экспорта мандарин выросла на 54% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года 14.11.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. С 1 сентября 2021 года из Грузии было экспортировано 478 тонн мандаринов, что в два раза больше, чем за аналогичный период 2020 года, говорится в сообщении Минсельхоза Грузии.За отчетный период стоимость экспорта увеличилась на 54% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года и составила 171 тысячу долларов.В Западной Грузии завершился сбор ранних сортов цитрусовых &gt;&gt;Лидером по импорту грузинских мандаринов является Армения, куда было вывезено 383 тонны этих цитрусовых. В Россию было отправлено 67 тонн, Украину - 18 тонн и Словению - 10 тонн.Сезон сбора урожая цитрусовых в Грузии начинается поздней осенью и продолжается 4 месяца.Грузите мандарины бочками – российский фактор в грузинской внешней торговле &gt;&gt;В сезоне 2020/21 годов из Грузии вывезли 43,4 тысячи тонн мандаринов, из которых 71% отправились в Россию, а 16,3% - в Армению.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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экономика, новости, грузия, мандарины, сельское хозяйство

Экспорт мандаринов из Грузии вырос в два раза

13:32 14.11.2021
© photo: Sputnik / Natia KvartskhavaНовогодние продукты, цена которых растет
Новогодние продукты, цена которых растет - Sputnik Грузия, 1920, 14.11.2021
© photo: Sputnik / Natia Kvartskhava
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Стоимость экспорта мандарин выросла на 54% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года
ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. С 1 сентября 2021 года из Грузии было экспортировано 478 тонн мандаринов, что в два раза больше, чем за аналогичный период 2020 года, говорится в сообщении Минсельхоза Грузии.
За отчетный период стоимость экспорта увеличилась на 54% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года и составила 171 тысячу долларов.
В Западной Грузии завершился сбор ранних сортов цитрусовых >>
Лидером по импорту грузинских мандаринов является Армения, куда было вывезено 383 тонны этих цитрусовых. В Россию было отправлено 67 тонн, Украину - 18 тонн и Словению - 10 тонн.
Сезон сбора урожая цитрусовых в Грузии начинается поздней осенью и продолжается 4 месяца.
Грузите мандарины бочками – российский фактор в грузинской внешней торговле >>
В сезоне 2020/21 годов из Грузии вывезли 43,4 тысячи тонн мандаринов, из которых 71% отправились в Россию, а 16,3% - в Армению.
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