https://sputnik-georgia.ru/20211114/eksport-mandarinov-iz-gruzii-vyros-v-dva-raza-262052517.html
Экспорт мандаринов из Грузии вырос в два раза
Экспорт мандаринов из Грузии вырос в два раза
Стоимость экспорта мандарин выросла на 54% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года 14.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-14T13:32+0400
2021-11-14T13:32+0400
2021-11-14T13:27+0400
экономика
новости
грузия
мандарины
сельское хозяйство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24343/47/243434757_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6e1970ba420a3b23fd50892a57ef34e3.jpg
ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. С 1 сентября 2021 года из Грузии было экспортировано 478 тонн мандаринов, что в два раза больше, чем за аналогичный период 2020 года, говорится в сообщении Минсельхоза Грузии.За отчетный период стоимость экспорта увеличилась на 54% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года и составила 171 тысячу долларов.В Западной Грузии завершился сбор ранних сортов цитрусовых >>Лидером по импорту грузинских мандаринов является Армения, куда было вывезено 383 тонны этих цитрусовых. В Россию было отправлено 67 тонн, Украину - 18 тонн и Словению - 10 тонн.Сезон сбора урожая цитрусовых в Грузии начинается поздней осенью и продолжается 4 месяца.Грузите мандарины бочками – российский фактор в грузинской внешней торговле >>В сезоне 2020/21 годов из Грузии вывезли 43,4 тысячи тонн мандаринов, из которых 71% отправились в Россию, а 16,3% - в Армению.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24343/47/243434757_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_f53caee392cb26bb5dc02d1776f0fc06.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, новости, грузия, мандарины, сельское хозяйство
Экспорт мандаринов из Грузии вырос в два раза
Стоимость экспорта мандарин выросла на 54% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года
ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik.
С 1 сентября 2021 года из Грузии было экспортировано 478 тонн мандаринов, что в два раза больше, чем за аналогичный период 2020 года, говорится в сообщении
Минсельхоза Грузии.
За отчетный период стоимость экспорта увеличилась на 54% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года и составила 171 тысячу долларов.
Лидером по импорту грузинских мандаринов является Армения, куда было вывезено 383 тонны этих цитрусовых. В Россию было отправлено 67 тонн, Украину - 18 тонн и Словению - 10 тонн.
Сезон сбора урожая цитрусовых в Грузии начинается поздней осенью и продолжается 4 месяца.
В сезоне 2020/21 годов из Грузии вывезли 43,4 тысячи тонн мандаринов, из которых 71% отправились в Россию, а 16,3% - в Армению.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале