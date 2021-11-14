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Грузинский оперный певец объявил о голодовке в поддержку Саакашвили
Грузинский оперный певец объявил о голодовке в поддержку Саакашвили
Бурчуладзе обратился к своим коллегам - деятелям искусства, и призвал их присоединиться к нему 14.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-14T20:00+0400
2021-11-14T20:00+0400
2021-11-14T20:08+0400
политика
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грузия
паата бурчуладзе
голодовка
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Всемирно известный оперный певец Паата Бурчуладзе объявил голодовку, требуя перевода Михаила Саакашвили в гражданскую клинику.Саакашвили, объявивший голодовку 45 дней назад, в понедельник был переведен в глданскую тюремную больницу №18. Сам Саакашвили был против этого. Перевода Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику требовали также его адвокаты и личный врач.По словам Бурчуладзе, завтра он прибудет в Грузию, чтобы поддержать свою страну. Он также обратился к своим коллегам - деятелям искусства, и призвал их присоединиться к нему.Сегодня же о начале голодовки объявили девять оппозиционных депутатов парламента Грузии. О голодовке объявили: Давид Киркитадзе, Акакий Минашвили, Темур Джанашия, Бачуки Кардава, Ника Мачутадзе, Георгий Годабрелидзе, Сулхан Сибашвили, Леван Бежашвили, Абдулла Исмаилов. Кроме того, уже 12 дней отказывается от пищи депутат, лидер партии "Дроа" ("время пришло" ) Элене Хоштария. Депутаты заявили , что не прекратят голодовку до тех пор, пока экс-президента не переведут в гражданскую многофункциональную клинику.Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся в суде. Экс-президент считает все обвинения против него сфальсифицированными, а себя – политзаключенным.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, паата бурчуладзе, голодовка, возвращение и арест саакашвили
Грузинский оперный певец объявил о голодовке в поддержку Саакашвили
20:00 14.11.2021 (обновлено: 20:08 14.11.2021)
Бурчуладзе обратился к своим коллегам - деятелям искусства, и призвал их присоединиться к нему
ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Всемирно известный оперный певец Паата Бурчуладзе объявил голодовку, требуя перевода Михаила Саакашвили в гражданскую клинику.
Саакашвили, объявивший голодовку 45 дней назад, в понедельник был переведен в глданскую тюремную больницу №18. Сам Саакашвили был против этого. Перевода Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику требовали также его адвокаты и личный врач.
"Друзья, я за границей, и мне еще труднее наблюдать за ужасами, которые творятся в Грузии. Поэтому я решил приехать завтра и поддержать свою страну в это трудное время", - написал Бурчуладзе на своей странице в Facebook.
По словам Бурчуладзе, завтра он прибудет в Грузию, чтобы поддержать свою страну. Он также обратился к своим коллегам - деятелям искусства, и призвал их присоединиться к нему.
Сегодня же о начале голодовки объявили девять оппозиционных депутатов парламента Грузии. О голодовке объявили: Давид Киркитадзе, Акакий Минашвили, Темур Джанашия, Бачуки Кардава, Ника Мачутадзе, Георгий Годабрелидзе, Сулхан Сибашвили, Леван Бежашвили, Абдулла Исмаилов. Кроме того, уже 12 дней отказывается от пищи депутат, лидер партии "Дроа" ("время пришло" ) Элене Хоштария. Депутаты заявили , что не прекратят голодовку до тех пор, пока экс-президента не переведут в гражданскую многофункциональную клинику.
Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся в суде. Экс-президент считает все обвинения против него сфальсифицированными, а себя – политзаключенным.
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