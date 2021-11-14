Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211114/gruzinskiy-opernyy-pevets-obyavil-o-golodovke-v-podderzhku-saakashvili-262059366.html
Грузинский оперный певец объявил о голодовке в поддержку Саакашвили
Грузинский оперный певец объявил о голодовке в поддержку Саакашвили
Бурчуладзе обратился к своим коллегам - деятелям искусства, и призвал их присоединиться к нему 14.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-14T20:00+0400
2021-11-14T20:08+0400
политика
новости
грузия
паата бурчуладзе
голодовка
возвращение и арест саакашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24242/80/242428090_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_79688684291f8d02e9be3728f10ec0ef.jpg
ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Всемирно известный оперный певец Паата Бурчуладзе объявил голодовку, требуя перевода Михаила Саакашвили в гражданскую клинику.Саакашвили, объявивший голодовку 45 дней назад, в понедельник был переведен в глданскую тюремную больницу №18. Сам Саакашвили был против этого. Перевода Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику требовали также его адвокаты и личный врач.По словам Бурчуладзе, завтра он прибудет в Грузию, чтобы поддержать свою страну. Он также обратился к своим коллегам - деятелям искусства, и призвал их присоединиться к нему.Сегодня же о начале голодовки объявили девять оппозиционных депутатов парламента Грузии. О голодовке объявили: Давид Киркитадзе, Акакий Минашвили, Темур Джанашия, Бачуки Кардава, Ника Мачутадзе, Георгий Годабрелидзе, Сулхан Сибашвили, Леван Бежашвили, Абдулла Исмаилов. Кроме того, уже 12 дней отказывается от пищи депутат, лидер партии "Дроа" ("время пришло" ) Элене Хоштария. Депутаты заявили , что не прекратят голодовку до тех пор, пока экс-президента не переведут в гражданскую многофункциональную клинику.Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся в суде. Экс-президент считает все обвинения против него сфальсифицированными, а себя – политзаключенным.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211114/srazu-devyat-gruzinskikh-deputatov-obyavili-o-golodovku-v-podderzhku-saakashvili-262055714.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24242/80/242428090_140:0:1859:1289_1920x0_80_0_0_bf4ab49ae2e640c496e64e0d931b8ef9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
политика, новости, грузия, паата бурчуладзе, голодовка, возвращение и арест саакашвили

Грузинский оперный певец объявил о голодовке в поддержку Саакашвили

20:00 14.11.2021 (обновлено: 20:08 14.11.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliПаата Бурчуладзе
Паата Бурчуладзе - Sputnik Грузия, 1920, 14.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Подписаться на
Бурчуладзе обратился к своим коллегам - деятелям искусства, и призвал их присоединиться к нему
ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Всемирно известный оперный певец Паата Бурчуладзе объявил голодовку, требуя перевода Михаила Саакашвили в гражданскую клинику.
Саакашвили, объявивший голодовку 45 дней назад, в понедельник был переведен в глданскую тюремную больницу №18. Сам Саакашвили был против этого. Перевода Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику требовали также его адвокаты и личный врач.

"Друзья, я за границей, и мне еще труднее наблюдать за ужасами, которые творятся в Грузии. Поэтому я решил приехать завтра и поддержать свою страну в это трудное время", - написал Бурчуладзе на своей странице в Facebook.

По словам Бурчуладзе, завтра он прибудет в Грузию, чтобы поддержать свою страну. Он также обратился к своим коллегам - деятелям искусства, и призвал их присоединиться к нему.
Сегодня же о начале голодовки объявили девять оппозиционных депутатов парламента Грузии. О голодовке объявили: Давид Киркитадзе, Акакий Минашвили, Темур Джанашия, Бачуки Кардава, Ника Мачутадзе, Георгий Годабрелидзе, Сулхан Сибашвили, Леван Бежашвили, Абдулла Исмаилов. Кроме того, уже 12 дней отказывается от пищи депутат, лидер партии "Дроа" ("время пришло" ) Элене Хоштария. Депутаты заявили , что не прекратят голодовку до тех пор, пока экс-президента не переведут в гражданскую многофункциональную клинику.
Акция протеста сторонников оппозиции и ЕНД в поддержку Саакашвили у здания минздрава - Sputnik Грузия, 1920, 14.11.2021
Сразу девять грузинских депутатов объявили голодовку в поддержку Саакашвили
17:01
Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся в суде. Экс-президент считает все обвинения против него сфальсифицированными, а себя – политзаключенным.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:31Акция в поддержку Саакашвили проходит в центре
20:00Грузинский оперный певец объявил о голодовке в поддержку Саакашвили
19:57Магическая Зендея, утонченная Аня Тейлор-Джой: лучшие образы CFDA Fashion Awards-2021
19:26Сборная Грузии по регби уступила Франции в тест-матче
18:28Оппозиция перекроет обе набережные в Тбилиси в понедельник
17:31Сборная Грузии по футболу продолжает подготовку к матчу против Узбекистана
17:01Сразу девять грузинских депутатов объявили голодовку в поддержку Саакашвили
16:29Осужденный Мамаладзе заразился коронавирусом и переведен в гражданскую клинику
16:01Психотерапевт широкого профиля, или Как найти себя в Грузии?
15:52Пункт обогрева и генератор: как выглядит пристанище для мигрантов - видео
15:33Грузинская оппозиция прибегла к крайним мерам - "Гирчи" обратилась к колдунье
15:02Скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри пропало с YouTube-канала Опры Уинфри
14:31Грузинка проиграла бой на турнире UFC и была доставлена в больницу
13:32Экспорт мандаринов из Грузии вырос в два раза
13:02COVID-статистика Грузии: количество смертей от коронавируса продолжает расти
12:31Три спасателя пострадали при тушении пожара в жилом доме в Батуми
12:00Определен участник конкурса "Детское Евровидение-2021"от Грузии
11:38Землетрясение зафиксировано на востоке Грузии
11:20Число выявленных в Грузии случаев коронавируса выросло за сутки на 3,7 тысячи
11:08В Гродно открылся Старый замок после реконструкции - видео