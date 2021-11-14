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Испания – Швеция: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу

Испания – Швеция: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу между сборными Испании и Швеции 14.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-14T09:36+0400

2021-11-14T09:36+0400

2021-11-14T09:36+0400

футбол

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В Севилью сборная Швеции могла приехать, уверенно возглавляя отборочную группу "В" и опережая испанцев на два очка. То есть для выхода в финальную часть ЧМ-2022 скандинавам достаточно было сыграть вничью. Сейчас же подопечным Янне Андерссона нужно только побеждать."Виновником" рокировки стала сборная Грузии, которая в Батуми сенсационно обыграла Швецию 2:0. В составе гостей отличиться могли Ибрагимович, Исаак, Классон, но выше всяких похвал сыграл вратарь хозяев Георгий Лория. А вот справится с Хвичей Кварацхелия защита шведов не смогла, позволив полузащитнику "Рубина" оформить дубль.Подарком сборной Грузии испанцы воспользовались сполна, обыграв на выезде Грецию 1:0. Единственный гол на 26 минуте забил Сарабия, после чего Испания переместилась на первую строчку в группе.Букмекеры считают Испанию ярко выраженным фаворитом предстоящего матча. На победу "фурии роха" можно поставить с коэффициентом 1,42 (против 8,1 у Швеции). Но с таким раскладом я в корне не согласен.Сейчас Швеция никак не слабее Испании. То, что произошло в Батуми, – это скорее невезение, потому что гости практически весь матч доминировали, а вот забить не смогли. Во-вторых, в нынешнем отборочном цикле скандинавы уже обыгрывали испанцев. В сентябре в Сольне подопечные Андерссона победили 2:1. И, наконец, в-третьих, линия нападения Швеции значительно превосходит испанскую. Златан может создать гол из ничего, Исаак и Форсберг в отличной форме. Быть может, по отношению к Грузии была определенная недооценка соперника. А вот на Испанию команда настроится должным образом. Почти уверен, гостям будет значительно легче играть.Делать прогноз на прямой исход матча в Севилье непросто. Это встреча на три результата, ни один из которых не станет сенсационным, несмотря на букмекерские котировки. Но я почти уверен, что Швеция не проиграет и докажет, что осечка в Батуми – это всего лишь случайность.Ставка: Швеция не проиграет за 3,0.

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