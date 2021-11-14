https://sputnik-georgia.ru/20211114/kogda-nedostatochno-khorosha-bella-khadid-o-psikhologicheskikh-problemakh-261996992.html

"Когда недостаточно хороша": Белла Хадид о психологических проблемах

"Когда недостаточно хороша": Белла Хадид о психологических проблемах

Одна из самых успешных и красивых моделей мира призналась, что страдает от чувства тревожности и неуверенности в себе 14.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-14T18:02+0400

2021-11-14T18:02+0400

2021-11-14T18:02+0400

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белла хадид

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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Всемирно известная модель Белла Хадид рассказала о психологических проблемах на своей Instagram-странице.Модель поделилась серией снимков, на которых она плачет. Хадид призналась, что давно испытывает чувство тревоги и ощущает себя сбитой с толку. Девушка подробно рассказала о мыслях, которые ее беспокоят."То чувство, когда ты думаешь, что недостаточно хорош или не уверен в своем деле, — естественно. Все люди разные, в каждом человеке есть что-то особенное и уникальное. Люди забывают, что в основном все чувствуют себя одинаково: потерянными, сбитыми с толку, не до конца понимающими, почему они здесь. Эту тревогу, кажется, испытывают все, но пытаются скрыть это чувство. Мы живем с нашими недостатками, с чувством неуверенности, испытываем радость и счастье и принимаем все это как нечто прекрасное и естественное. Вот уже несколько лет я испытываю это каждый день и каждую ночь", - написала Белла.Молодая модель также призвала не воспринимать социальные сети как реальность и поддержала тех, кто испытывает те же проблемы."Пожалуйста, все, кто борется с тревожностью, помните об этом. Иногда все, что нам нужно услышать, — это то, что мы не одиноки. Самопомощь при психических заболеваниях и химическом дисбалансе не является выходом. Это похоже на американские горки с препятствиями, где есть взлеты и падения. Но я хочу, чтобы вы знали, что в конце туннеля всегда есть свет и американские горки всегда в какой-то момент полностью останавливаются", - отметила модель.Поклонники поддержали Беллу, поблагодарив ее за честность и откровенность.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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белла хадид, зарубежные звезды