Белла Хадид счастлива с новым бойфрендом

Обворожительная, сексапильная и мегапопулярная – журналисты денно и нощно охотятся за подробностями личной жизни знаменитости

ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Всемирно известная модель Белла Хадид показала своего нового бойфренда, а СМИ рассекретили его личность.

Модель Белла Хадид уже несколько дней можно увидеть то в Париже, то в Каннах. В столице она участвует в Неделе высокой моды, а на Лазурном берегу посещает красные дорожки Каннского кинофестиваля.

Однако во Францию 24-летняя модель отправилась не одна, а с бойфрендом. На одном из размещенных в Сети кадрах из Канн Белла запечатлена с мужчиной – пара стоит на балконе в обнимку и целуется. "Время моей жизни. Здорова, работаю и любима", – подписала она пост.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bella 🦋 (@bellahadid)

Пресса узнала в друге модели дизайнера и арт-директора Марка Калмана. Известно, что он живет в Нью-Йорке, ведет непубличный образ жизни, у парня закрытый Instagram с минимум подписчиков.

Калман занимается дизайном обложек музыкальных альбомов, среди его клиентов, в частности, рэпер Трэвис Скотт.

До этого Хадид состояла в отношениях с певцом The Weeknd. Впервые вместе их заметили в 2015 году. Несколько раз они расставались, а затем снова возобновляли общение, однако окончательно разрыв произошел в 2020-м.

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