https://sputnik-georgia.ru/20211114/osuzhdennyy-mamaladze-zarazilsya-koronavirusom-i-pereveden-v-grazhdanskuyu-kliniku-262055340.html

Осужденный Мамаладзе заразился коронавирусом и переведен в гражданскую клинику

Осужденный Мамаладзе заразился коронавирусом и переведен в гражданскую клинику

Состояние здоровья осужденного стабильное и он находится под наблюдением медперсонала, заявили в администрации тюрем 14.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-14T16:29+0400

2021-11-14T16:29+0400

2021-11-14T16:35+0400

общество

новости

грузия

георгий мамаладзе

специальная пенитенциарная служба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24816/42/248164267_0:5:1728:977_1920x0_80_0_0_09d6ddf0691785f4640a8107761dbbd7.jpg

ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Протоиерей Георгий Мамаладзе, признанный виновным в попытке убийства секретаря-референта Патриарха, доставлен из Глданской тюрьмы №18 в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, говорится в заявлении Специальной пенитенциарной службы.По данным Службы, у заключенного выявили коронавирус.Как сообщают в Службе, состояние здоровья осужденного стабильное и он находится под наблюдением медперсонала.У протоиерея Георгия Мамаладзе и ранее были проблемы со здоровьем. Тогда врачи поставили ему диагноз: гипертонический криз, который был вызван чрезмерным повышением артериального давления, и транзиторная ишемическая атака, то есть острое преходящее нарушение кровообращения головного мозга.Мамаладзе признан виновным в попытке убийства секретаря-референта Католикоса-Патриарха всея Грузии Шорены Тетруашвили. Его задержали 10 февраля 2017 года в Тбилисском аэропорту, откуда он должен был вылететь в Германию, где в это время находился Католикос-Патриарх Илия II. По данным следствия, в багаже Мамаладзе обнаружили цианид натрия, а в квартире - кустарно изготовленное огнестрельное оружие и шесть патронов.В сентябре 2017 года Тбилисский городской суд приговорил Мамаладзе к 9 годам. В начале августа 2018 года Верховный суд Грузии отказался рассматривать иск адвоката Мамаладзе, тем самым оставив в силе вынесенный приговор.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20200317/So-zdorovem-vse-v-poryadke-protoiereyu-Mamaladze-ne-otsrochili-nakazanie-247999383.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, георгий мамаладзе, специальная пенитенциарная служба