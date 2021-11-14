https://sputnik-georgia.ru/20211114/psikhoterapevt-shirokogo-profilya-ili-kak-nayti-sebya-v-gruzii-261870924.html

Психотерапевт широкого профиля, или Как найти себя в Грузии?

Психотерапевт широкого профиля, или Как найти себя в Грузии?

Слово "психотерапевт" почему-то пугает людей. Давайте назовем это "менеджер по связью с реальностью". История из Интернета 14.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-14T16:01+0400

2021-11-14T16:01+0400

2021-11-14T16:01+0400

грузия

аналитика

колумнисты

рассказы мариам сараджишвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24191/35/241913532_0:137:3421:2061_1920x0_80_0_0_63ba635bc8d25484180fda769c825c9e.jpg

Ирина Ш-дзе на исходе своего пятого десятка решила резко поменять специальность. От продавщицы газет на улицы на диаметрально противоположное. Нечто возвышенное и исключительно кабинетно-спокойное. Долгие годы сидела и штудировала всю газетно–журнальную прессу, которую продавала со своей железной стойки на одном из углов улицы, выходящей на Руставели. И пришла к выводу: психотерапевт широкого профиля как раз для нее. И профессия нужная, и работа не пыльная, плюс денежки капают и онлайн можно изощряться, никаких тебе транспортно-вещевых расходов. И надо для этого всего ничего – умение выслушивать людей, иметь на слуху и жонглировать к месту всякими там специфическими терминами типа "эффект Пигмалиона" или еще что-то позабористей труднопроизносимого "эффект ведра с крабами у страуса с пятном". Чем непонятнее, тем лучше. Иметь также в заначке пару тройку слабеньких антидепрессантов. Уж они-то в наше неспокойное, пандемией прошитое время, никому не повредят. И, как вишенку на торте, для самых требовательных иметь самой же скопированный из Сети сертификат с трудноразличимой синенькой печатью.Потом Ирина просчитала риски. Практически равны нулю. Как в той сказке: не любо, не слушай, а врать не мешай. Были же всем известные случаи. Артур Фергюсон продал американским туристам Биг-Бен за тысячу фунтов и Букингемский дворец за две тысячи фунтов стерлингов. Фердинанд Уолдо Демара поступил еще круче. Провел 16 хирургических операций, не имея диплома. И никто не умер. Кто на этом фоне Ирина? Просто милая бабочка-капустница с нежно-белыми крылышками.Ирина приступила к подготовке и мини-стажировке. Надо же на ком-то набить руку. Для этого она скачала из интернета пятна Роршаха*, ознакомилась с расшифровкой ожидаемого бреда и его классификацией и начала эксперименты.Пошла к соседке и показала ей чернильное пятно, в расшифровке которого значились следующие правильные ответы: "Летучая мышь, бабочка, моль".Цицо встретила ее с головой, перевязанной полотенцем.- Что это за пакость? Джадо? (груз. "порча" - примеч. ред.)- Нет, научная вещь. Вот что ты тут видишь?- Как что?! Двух зажаренных поросят и двух дур, рыдающих, что никто их замуж не берет.- С ума меня не сведи, - воскликнула пораженная Ирина, вглядываясь в очертания кляксы и сверяясь с указанными вариантами ответов. - А еще что видишь?- Эти две дуры, которые руки заломили и бьют себя по головам, оба любят одного и того же мужчину. Его зовут не то Гоча, не то Гела. Нос изогнутый, дом в Сачхере имеет и здесь на Навтлуги будку – ларовый магазин.Ирина присела, где стояла, на стул в прихожей.- Фантастика.- А что тут фантастического? - индифферентно ответила Цицо. - Я сколько за свою жизнь чашек пересмотрела, тебе и не снилось. Пять лари чашка для своих. И все сбывалось.Ирина в глубокой задумчивости поспешила попрощаться и пошла домой.Еще раз просмотрела свои конспекты, скачанные из Интернета и суммировано облегченные. Может, у Цицо просто очень развитая фантазия? Или с пятном тем что-то не то.Нино посмотрела на пятно Роршаха и рассмеялась:- Убери эту мазню. У меня абстрактное мышление на нуле. Грязь, она и есть грязь. Зато я по запаху могу на спор определить, какое вино в стакане. Более нужная в жизни вещь, чем твои каляки.Ирина кинула взгляд в свою шпаргалку по психиатрии. Не нашла четких указаний к типу личности.Пока листала формуляр, в комнату вошел муж Нино, Эмзар. Ирина решила и его протеститровать, хуже не будет. Хоть кто-то же должен был подойти под описание метода.Эмзар посмотрел внимательно на невзрачную серо-черную абстракцию и неожиданно улыбнулся.- Ау, как они классно танцуют!Ирина не утерпела с уточнением.- Ты хочешь сказать, что эта штука движется?- А разве нет? - ответил Эмзар вопросом на вопрос, не отрываясь от рисунка.После этого у Ирины пропало желание тестировать окружающую публику.Может, что-то не так делает? Навела справки, кто из более менее близких знакомых имел хоть отдаленное касание с психиатрией, и в итоге нашла пенсионерку медсестру Циалу Иосифовну. Старушка в свое время работала на Асатиани, в психушке.Ирина не поленилась, навестила бабулю с коробкой конфет, надеясь побольше услышать о конкретных случаях, фобиях и маниях. Для представительства все сгодится.- Циала Иосифовна, вы не боялись работать в таком заведении, с реальными психами?Легкая ироничная улыбка тронула сизые губы старушки, а глаза с красными прожилками сверкнули загадочным отсветом:Ирина задумалась и решила не браться за психотерапию. Газетчицей как-то надежнее…*Тест Роршаха — психодиагностический тест для исследования личности, опубликован в 1921 году швейцарским психиатром и психологом Германом Роршахом. Известен также под названием "пятна Роршаха".Это один из тестов, применяемых для исследования психики и ее нарушений. Испытуемому предлагается дать интерпретацию десяти симметричных относительно вертикальной оси чернильных клякс. Каждая такая фигура служит стимулом для свободных ассоциаций — испытуемый должен назвать любое возникающее у него слово, образ или идею. Тест основан на предположении, согласно которому то, что индивид "видит" в кляксе, определяется особенностями его собственной личности.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211017/lyubov-bez-pregrad-nepridumannaya-istoriya-o-vernosti-po-gruzinski-260451807.html

https://sputnik-georgia.ru/20210926/agressivnyy-marketing-po-tbilisski-pochemu-nelzya-klevat-na-nizkuyu-tsenu-259739446.html

https://sputnik-georgia.ru/20211003/chuzhaya-semya---potemki-nepridumannaya-istoriya-o-nelegkom-brake-v-gruzii--259929368.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Мариам Сараджишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23354/05/233540540_0:0:900:899_100x100_80_0_0_649e64417de96bbc5a0af910e8deaa5c.jpg

Мариам Сараджишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23354/05/233540540_0:0:900:899_100x100_80_0_0_649e64417de96bbc5a0af910e8deaa5c.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Мариам Сараджишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23354/05/233540540_0:0:900:899_100x100_80_0_0_649e64417de96bbc5a0af910e8deaa5c.jpg

грузия, аналитика, колумнисты, рассказы мариам сараджишвили