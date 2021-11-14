https://sputnik-georgia.ru/20211114/trener-sbornoy-gruzii-po-futbolu-my-khotim-vyigrat-tretiy-match-podryad-262061972.html

Тренер сборной Грузии по футболу: "мы хотим выиграть третий матч подряд"

Тренер сборной Грузии по футболу: "мы хотим выиграть третий матч подряд"

Товарищеский матч с Узбекистаном состоится в Гори 15 ноября и начнется в 18:00 по тбилисскому времени 14.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 ноя – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль заявил, что хочет завершить календарный год победой."Безусловно, календарный год мы хотим завершить третьей подряд победой. Хочется, чтобы сборная еще раз показала силу духа и дисциплину. После матча с Узбекистаном мы не соберемся на протяжении четырех месяцев, поэтому в предстоящей игре нужно добиться положительного результата", - заявил Саньоль на пресс-конференции перед товарищеской игрой с Узбекистаном, которая состоится 15 ноября в Гори.Сборная Грузии по футболу продолжает подготовку к матчу против Узбекистана >>Коснулся французский специалист и отборочного матча ЧМ-2022 против Швеции, в котором несколько дней назад Грузия победила 2:0 в Батуми.Если сборная Грузии обыграет Узбекистан, то завершит календарный год третьей победой подряд. Ранее подопечные Саньоля выиграли два отборочных матча ЧМ-2022 – на выезде обыграли Косово (2:1), а дома Швецию (2:0).Товарищеский матч с Узбекистаном состоится в Гори 15 ноября и начнется в 18:00 по тбилисскому времени.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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