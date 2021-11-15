https://sputnik-georgia.ru/20211115/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-1-820-262065010.html
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 820
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 820
За последние 24 часа от коронавируса скончались 82 человека, вылечились 6 017 пациентов, а с начала пандемии – 722 399 15.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-15T10:50+0400
2021-11-15T10:50+0400
2021-11-15T11:02+0400
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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 820. Скончались 82 человека.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 785 911 случаев заражения.Полностью вакцинировано от коронавируса в Грузии 48 подростков от 12-15 лет>>Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 6 017 человек, с начала пандемии - 722 399. Скончались 11 057.За сутки сделано 20 166 тестов, в том числе 12 569 на антиген и 7 597 ПЦР-тестов.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки - 9,03%, за последние 14 дней - 9,97%, за последние семь дней – 9,52%.К этому времени в Грузии сделано 2 048 393 прививки от коронавируса, в том числе за последние сутки - 1 874.В карантине в настоящее время находится 51 человек, в стационарах - 6 847, в ковид-гостиницах –1 191.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 820
10:50 15.11.2021 (обновлено: 11:02 15.11.2021)
За последние 24 часа от коронавируса скончались 82 человека, вылечились 6 017 пациентов, а с начала пандемии – 722 399
ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 820. Скончались 82 человека.
По данным официального сайта
StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 785 911 случаев заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 6 017 человек, с начала пандемии - 722 399. Скончались 11 057.
За сутки сделано 20 166 тестов, в том числе 12 569 на антиген и 7 597 ПЦР-тестов.
Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки - 9,03%, за последние 14 дней - 9,97%, за последние семь дней – 9,52%.
К этому времени в Грузии сделано 2 048 393 прививки от коронавируса, в том числе за последние сутки - 1 874.
В карантине в настоящее время находится 51 человек, в стационарах - 6 847, в ковид-гостиницах –1 191.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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