https://sputnik-georgia.ru/20211115/polnostyu-vaktsinirovano-ot-koronavirusa-v-gruzii-48-podrostkov-ot-12-15-let-262063216.html
В Грузии полностью вакцинированы от коронавируса 48 подростков
В Грузии полностью вакцинированы от коронавируса 48 подростков
Минимум одной дозой вакцинированы 518 подростков, что свидетельствует о слабом темпе вакцинации, заявил врач 15.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-15T09:01+0400
2021-11-15T09:01+0400
2021-11-15T09:41+0400
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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Двумя дозами препаратов против коронавируса в Грузии вакцинированы 48 подростков в возрасте от 12-15 лет, заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.Совет иммунизации при Минздраве Грузии во вторник 9 ноября принял решение разрешить прививаться от коронавируса вакциной Pfizer подросткам от 12-15 лет Обязательным требованием является согласие родителей или опекунов.По словам эпидемиолога, всего минимум одной дозой вакцинированы 518 подростков, что свидетельствует о слабом темпе вакцинации.Из каждых 100 инфицированных коронавирусом в Грузии 15 - дети >>"Большой активности нет, но она будет постепенно увеличиваться, и желательно предоставить родителям больше информации о том, что необходимо вакцинировать детей, чтобы положить конец пандемии", - сказал Гамкрелидзе.По его словам, уровень заражения детей нельзя назвать низким. В целом за два года были инфицированы 120 тысяч детей."Дети заражаются довольно часто, но в относительно легкой форме, хотя, как вы знаете, у нас было восемь смертельных случаев. Дети также легко передают заболевание, заражая родителей, бабушек и дедушек", - сказал Гамкрелидзе.Кто из пенсионеров в Грузии получит надбавку за вакцинацию от коронавируса >>С 11 октября в Грузии начался процесс вакцинации детей с хроническими заболеваниями в возрасте 12-15 лет вакциной Pfizer. Позже было принято решение прививать всех подростков. По данным на 13 ноября, всего в Грузии привито 33,7% взрослого населения страны.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, амиран гамкрелидзе, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19
В Грузии полностью вакцинированы от коронавируса 48 подростков
09:01 15.11.2021 (обновлено: 09:41 15.11.2021)
Минимум одной дозой вакцинированы 518 подростков, что свидетельствует о слабом темпе вакцинации, заявил врач
ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Двумя дозами препаратов против коронавируса в Грузии вакцинированы 48 подростков в возрасте от 12-15 лет, заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.
Совет иммунизации при Минздраве Грузии во вторник 9 ноября принял решение разрешить прививаться от коронавируса вакциной Pfizer подросткам от 12-15 лет Обязательным требованием является согласие родителей или опекунов.
По словам эпидемиолога, всего минимум одной дозой вакцинированы 518 подростков, что свидетельствует о слабом темпе вакцинации.
"Большой активности нет, но она будет постепенно увеличиваться, и желательно предоставить родителям больше информации о том, что необходимо вакцинировать детей, чтобы положить конец пандемии", - сказал Гамкрелидзе.
По его словам, уровень заражения детей нельзя назвать низким. В целом за два года были инфицированы 120 тысяч детей.
"Дети заражаются довольно часто, но в относительно легкой форме, хотя, как вы знаете, у нас было восемь смертельных случаев. Дети также легко передают заболевание, заражая родителей, бабушек и дедушек", - сказал Гамкрелидзе.
С 11 октября в Грузии начался процесс вакцинации детей с хроническими заболеваниями в возрасте 12-15 лет вакциной Pfizer. Позже было принято решение прививать всех подростков.
По данным на 13 ноября, всего в Грузии привито 33,7% взрослого населения страны.
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