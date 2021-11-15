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Глава МИД Грузии отправился с визитом в Брюссель
Глава МИД Грузии отправился с визитом в Брюссель
На министериале планируется обсудить подготовку к саммиту "Восточного партнерства", который пройдет через месяц 15.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-15T08:32+0400
2021-11-15T08:32+0400
2021-11-15T09:55+0400
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ТБИЛИСИ, 15 ноя – Sputnik. Вице-премьер и министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани отправился в Брюссель для участия во встрече глав МИД стран "Восточного партнерства", говорится в сообщении МИД страны.Согласно уставу программы Евросоюза, "Восточное партнерство" нацелено на политическую и экономическую интеграцию ЕС с шестью странами: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.По сообщению ведомства, министериал состоится в понедельник, за месяц до саммита "Восточного партнерства" и направлен на обсуждение основных тем саммита. "Восточное партнерство": имитация интеграции >>"Давид Залкалиани поделится со своими коллегами ожиданиями и приоритетами грузинской стороны по таким важным темам, как Декларация саммита, экономический и инвестиционный план Восточного партнерства и флагманские инициативы ЕС, включая укрепление связей Грузии с ЕС в области энергетики, транспорта и использования потенциала, развития малого и среднего бизнеса, улучшения экологической ситуации", - говорится в сообщении.Залкалиани обсудит с коллегами вопросы усиления участия ЕС в регионе "Восточного партнерства.В июне в ответ на санкции ЕС Беларусь приостановила свое участие в инициативе Евросоюза "Восточное партнерство" и приступила к процедуре "заморозки" Соглашения о реадмиссии с ЕС.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, мид грузии, восточное партнерство, давид залкалиани, внешняя политика грузии
Глава МИД Грузии отправился с визитом в Брюссель
08:32 15.11.2021 (обновлено: 09:55 15.11.2021)
На министериале планируется обсудить подготовку к саммиту "Восточного партнерства", который пройдет через месяц
ТБИЛИСИ, 15 ноя – Sputnik.
Вице-премьер и министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани отправился в Брюссель для участия во встрече глав МИД стран "Восточного партнерства", говорится в сообщении
МИД страны.
Согласно уставу программы Евросоюза, "Восточное партнерство" нацелено на политическую и экономическую интеграцию ЕС с шестью странами: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.
По сообщению ведомства, министериал состоится в понедельник, за месяц до саммита "Восточного партнерства" и направлен на обсуждение основных тем саммита.
"Давид Залкалиани поделится со своими коллегами ожиданиями и приоритетами грузинской стороны по таким важным темам, как Декларация саммита, экономический и инвестиционный план Восточного партнерства и флагманские инициативы ЕС, включая укрепление связей Грузии с ЕС в области энергетики, транспорта и использования потенциала, развития малого и среднего бизнеса, улучшения экологической ситуации", - говорится в сообщении.
Залкалиани обсудит с коллегами вопросы усиления участия ЕС в регионе "Восточного партнерства.
В июне в ответ на санкции ЕС Беларусь приостановила свое участие в инициативе Евросоюза "Восточное партнерство" и приступила к процедуре "заморозки" Соглашения о реадмиссии с ЕС.
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