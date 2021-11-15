https://sputnik-georgia.ru/20211115/gruzinskaya-mechta-za-lishenie-deputatskikh-mandatov-liderov-lelo-i-girchi-262096442.html

"Грузинская мечта" за лишение депутатских мандатов лидеров "Лело" и "Гирчи"

"Грузинская мечта" за лишение депутатских мандатов лидеров "Лело" и "Гирчи"

Оппозиционеры заявили об отказе от депутатских мандатов после второго тура выборов в местные органы власти в знак протеста 15.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-15T22:31+0400

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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Политсовет правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" принял решение поддержать лишение депутатских полномочий оппозиционных лидеров Зураба Джапаридзе и Мамуки Хазарадзе, заявил председатель фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе.Лидеры партий "Лело" Мамука Хазарадзе и "Гирчи – больше свободы" Зураб Джапаридзе заявили об отказе от своих депутатских мандатов после второго тура выборов в местные органы власти в знак протеста. Они утверждают, что выборы были сфальсифицированы в пользу правящей партии.Джапаридзе и Хазарадзе в последнее время активно участвуют в протестном движении в поддержку заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.Грузинская оппозиция прибегла к крайним мерам - "Гирчи" обратилась к колдунье >>Идейный вдохновитель партии "Единое национальное движение", находящийся в заключении экс-президент Грузии Михаил Саакашвили ранее призвал оппозицию покинуть парламент, но позже изменил позицию. Обосновал он это тем, что без поддержки оппозиции парламент не сможет принять поправки в Конституцию. Кроме того, его соратники без депутатского мандата не смогут навещать его в тюрьме.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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