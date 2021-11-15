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"Грузинская мечта" за лишение депутатских мандатов лидеров "Лело" и "Гирчи"
"Грузинская мечта" за лишение депутатских мандатов лидеров "Лело" и "Гирчи"
Оппозиционеры заявили об отказе от депутатских мандатов после второго тура выборов в местные органы власти в знак протеста 15.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-15T22:31+0400
2021-11-15T22:31+0400
2021-11-15T22:31+0400
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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Политсовет правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" принял решение поддержать лишение депутатских полномочий оппозиционных лидеров Зураба Джапаридзе и Мамуки Хазарадзе, заявил председатель фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе.Лидеры партий "Лело" Мамука Хазарадзе и "Гирчи – больше свободы" Зураб Джапаридзе заявили об отказе от своих депутатских мандатов после второго тура выборов в местные органы власти в знак протеста. Они утверждают, что выборы были сфальсифицированы в пользу правящей партии.Джапаридзе и Хазарадзе в последнее время активно участвуют в протестном движении в поддержку заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.Грузинская оппозиция прибегла к крайним мерам - "Гирчи" обратилась к колдунье >>Идейный вдохновитель партии "Единое национальное движение", находящийся в заключении экс-президент Грузии Михаил Саакашвили ранее призвал оппозицию покинуть парламент, но позже изменил позицию. Обосновал он это тем, что без поддержки оппозиции парламент не сможет принять поправки в Конституцию. Кроме того, его соратники без депутатского мандата не смогут навещать его в тюрьме.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, партия "гирчи", парламент грузии, зураб джапаридзе, мамука хазарадзе, лело для грузии
"Грузинская мечта" за лишение депутатских мандатов лидеров "Лело" и "Гирчи"
Оппозиционеры заявили об отказе от депутатских мандатов после второго тура выборов в местные органы власти в знак протеста
ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Политсовет правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" принял решение поддержать лишение депутатских полномочий оппозиционных лидеров Зураба Джапаридзе и Мамуки Хазарадзе, заявил председатель фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе.
Лидеры партий "Лело" Мамука Хазарадзе и "Гирчи – больше свободы" Зураб Джапаридзе заявили об отказе от своих депутатских мандатов после второго тура выборов в местные органы власти в знак протеста. Они утверждают, что выборы были сфальсифицированы в пользу правящей партии.
"Сейчас такое решение принято на том основании, что, несмотря на их два обращения, мы не прекратили их полномочия, но это обращение уже третье, естественно, мы будем следовать их воле. Парламент Грузии примет решение о прекращении их полномочий", - заявил Мдинарадзе журналистам.
Джапаридзе и Хазарадзе в последнее время активно участвуют в протестном движении в поддержку заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
Идейный вдохновитель партии "Единое национальное движение", находящийся в заключении экс-президент Грузии Михаил Саакашвили ранее призвал оппозицию покинуть парламент, но позже изменил позицию. Обосновал он это тем, что без поддержки оппозиции парламент не сможет принять поправки в Конституцию. Кроме того, его соратники без депутатского мандата не смогут навещать его в тюрьме.
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