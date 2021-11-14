https://sputnik-georgia.ru/20211114/gruzinskaya-oppozitsiya-pribegla-k-kraynim-meram---girchi-obratilas-k-koldune-262054576.html

Грузинская оппозиция прибегла к крайним мерам - "Гирчи" обратилась к колдунье

Грузинская оппозиция прибегла к крайним мерам - "Гирчи" обратилась к колдунье

Наложила проклятие на правоохранителей колдунья, специально привезенная с этой целью из Стамбула 14.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-14T15:33+0400

2021-11-14T15:33+0400

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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Оппозиционная партия "Гирчи - Больше Свободы" устроила перформанс с наложением порчи у здания изолятора временного содержания в поселке Загеси близ Тбилиси.Видео процесса загружено на странице лидера партии Зуры Джапаридзе в Facebook.По словам представительницы партии, до тех пор, пока задержанные во время акций протеста активисты и члены партии не будут освобождены, они не снимут порчу.Наложила проклятие на правоохранителей мчхибави, она же колдунья. На видео не видно лица женщины, и она не делала комментария для СМИ."Мы привезли госпожу Стеллу из Стамбула и, по согласию политсовета партии, спланировали наложение порчи. Она является колдуньей в четвертом поколении и входит в число 27 лучших колдуний мира", - пояснили в "Гирчи".Тем временем в Горийском районном суде отложили судебный процесс над активистами "Гирчи-Больше свободы" Бадри Григалашвили и Зурабом Хомерики. Они были задержаны за неподчинение полиции. Бадри Григалашвили и Зураб Хомерики пытались пикетировать здание Горийской полиции, требуя перевести экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую клинику и провести досрочные парламентские выборы.Через 48 часов после задержания активистов отпустили. Судья не счел достаточными доказательства прокуратуры и потребовал предоставить записи камер наблюдения.В то же время аналогичное решение принял и Телавский районный суд и освободил активиста "Гичри - Больше Свободы" , писателя Вахтанга Мосиашвили, который известен под псевдонимом Терреса Мосси. Судебный процесс по Мосси перенесли на 19 ноября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211112/aktsiya-girchi-v-tbilisi-zavershilas-evakuatsiey-i-shtrafom-262022977.html

https://sputnik-georgia.ru/20210901/protest-i-izbiratelnaya-kampaniya-v-odnom-flakone-partiya-girchi-vnov-otlichilas-259224316.html

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