https://sputnik-georgia.ru/20211115/gruzinskiy-sumoist-propustil-pervyy-poedinok-na-kyusyu-bas-iz-za-travmy-262062941.html

Грузинский сумоист пропустил первый поединок на Кюсю басё из-за травмы

Грузинский сумоист пропустил первый поединок на Кюсю басё из-за травмы

Если отрицательный итог будет зафиксирован на Кюсю басё, то велика вероятность того, что Тотиносин покинет высший дивизион 15.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-15T07:32+0400

2021-11-15T07:32+0400

2021-11-15T07:32+0400

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ТБИЛИСИ, 15 ноя – Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин, из-за травмы не смог принять участия в первом поединки ноябрьского басё, стартовавшего на острове Кюсю.В первой схватке Тотиносин, находящийся в ранге 13 маэгасиры Запада, должен был встречаться с 13 маэгасирой Востока – Ютакаяма.Тотиносин получил травму поясницы на одной из последних тренировок перед началом турнира. По заявлению японской ассоциации сумо, на полное восстановление грузинскому спортсмену понадобится две недели. Это значит, что Тотиносин пропустит Кюсю басё. Однако сам Горгадзе надеется на более ранее возвращение.Уже пять подряд турниров на Кубок Императора Тотиносин завершает с отрицательным балансом. Если такой же результат будет зафиксирован и на Кюсю басё, то велика вероятность того, что Горгадзе покинет высший дивизион сумо – макуути, впервые с сентября 2014 года. Фактически это будет означать конец карьеры 34 летнего Тотиносина.Кюсю басё продлится до 28 ноября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210926/chuda-ne-proizoshlo--totinosin-zavershil-turnir-v-tokio-s-otritsatelnym-balansom-259906402.html

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