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Грузинский сумоист пропустил первый поединок на Кюсю басё из-за травмы
Грузинский сумоист пропустил первый поединок на Кюсю басё из-за травмы
Если отрицательный итог будет зафиксирован на Кюсю басё, то велика вероятность того, что Тотиносин покинет высший дивизион 15.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-15T07:32+0400
2021-11-15T07:32+0400
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леван горгадзе
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ТБИЛИСИ, 15 ноя – Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин, из-за травмы не смог принять участия в первом поединки ноябрьского басё, стартовавшего на острове Кюсю.В первой схватке Тотиносин, находящийся в ранге 13 маэгасиры Запада, должен был встречаться с 13 маэгасирой Востока – Ютакаяма.Тотиносин получил травму поясницы на одной из последних тренировок перед началом турнира. По заявлению японской ассоциации сумо, на полное восстановление грузинскому спортсмену понадобится две недели. Это значит, что Тотиносин пропустит Кюсю басё. Однако сам Горгадзе надеется на более ранее возвращение.Уже пять подряд турниров на Кубок Императора Тотиносин завершает с отрицательным балансом. Если такой же результат будет зафиксирован и на Кюсю басё, то велика вероятность того, что Горгадзе покинет высший дивизион сумо – макуути, впервые с сентября 2014 года. Фактически это будет означать конец карьеры 34 летнего Тотиносина.Кюсю басё продлится до 28 ноября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210926/chuda-ne-proizoshlo--totinosin-zavershil-turnir-v-tokio-s-otritsatelnym-balansom-259906402.html
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спорт, новости, грузия, леван горгадзе, сумо

Грузинский сумоист пропустил первый поединок на Кюсю басё из-за травмы

07:32 15.11.2021
© photo: AFP 2020 / BEHROUZ MEHRIГрузинский сумоиcт Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин
Грузинский сумоиcт Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин - Sputnik Грузия, 1920, 15.11.2021
© photo: AFP 2020 / BEHROUZ MEHRI
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Если отрицательный итог будет зафиксирован на Кюсю басё, то велика вероятность того, что Тотиносин покинет высший дивизион
ТБИЛИСИ, 15 ноя – Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин, из-за травмы не смог принять участия в первом поединки ноябрьского басё, стартовавшего на острове Кюсю.
В первой схватке Тотиносин, находящийся в ранге 13 маэгасиры Запада, должен был встречаться с 13 маэгасирой Востока – Ютакаяма.
Грузинский сумоист Леван Горгадзе (Тотиносин) - Sputnik Грузия, 1920, 26.09.2021
Чуда не произошло – Тотиносин завершил турнир в Токио с отрицательным балансом
26 сентября, 16:31
Тотиносин получил травму поясницы на одной из последних тренировок перед началом турнира. По заявлению японской ассоциации сумо, на полное восстановление грузинскому спортсмену понадобится две недели. Это значит, что Тотиносин пропустит Кюсю басё. Однако сам Горгадзе надеется на более ранее возвращение.
Уже пять подряд турниров на Кубок Императора Тотиносин завершает с отрицательным балансом. Если такой же результат будет зафиксирован и на Кюсю басё, то велика вероятность того, что Горгадзе покинет высший дивизион сумо – макуути, впервые с сентября 2014 года. Фактически это будет означать конец карьеры 34 летнего Тотиносина.
Кюсю басё продлится до 28 ноября.
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