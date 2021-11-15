https://sputnik-georgia.ru/20211115/ispolniteli-iz-italii-i-germanii-vystupyat-v-tbilisi-na-novyy-god--262084288.html
Исполнители из Италии и Германии выступят в Тбилиси на Новый год
Исполнители из Италии и Германии выступят в Тбилиси на Новый год
Вместе с известными иностранными звездами клубной музыки в столице Грузии сыграют местные диджеи 15.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-15T16:44+0400
2021-11-15T16:44+0400
2021-11-15T16:44+0400
новости
грузия
новый год: как встречать, куда пойти
тбилиси
новый год
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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Новогодняя вечеринка с участием немецких и итальянских исполнителей клубной музыки состоится в столице Грузии 31 декабря.На сцене Warehouse Night Club выступят итальянский дуэт Boston 168 и немецкий диджей Thomas Hessler.Boston 168 - это артисты клубной музыки Sergio Pace и Vincenzo Ferramosca из Турина. Играют музыку в стиле Psychedelic, Acid и Techno.Thomas Hessler - резидент клубов IMF, Bassiani, Symbolism, Blocaus и Crossing. Один из многообещающих техно-продюсеров и диджеев нового поколения родом из Германии.Из грузинский диджеев на новогодней вечеринке сыграют Ly Sas, Neux, TEEN A TEEN, Berika, Spacejam 92, Levi Love Disco, Mocongo B2B Tobako Tween и Sumo."Посетить мероприятие могут полностью вакцинированные (после второй прививки должно пройти 2 недели), перенесшие коронавирус за последние 6 месяцев, а также сделавшие PCR-тест на COVID-19 за последние 48 часов люди. Для получения CovidPass пройдите регистрацию на вебсайте www.covidpass.moh.gov.ge и заскриньте свой QR-код", - говорится в сообщении организаторов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, новый год: как встречать, куда пойти, тбилиси, новый год
Исполнители из Италии и Германии выступят в Тбилиси на Новый год
Вместе с известными иностранными звездами клубной музыки в столице Грузии сыграют местные диджеи
ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Новогодняя вечеринка с участием немецких и итальянских исполнителей клубной музыки состоится в столице Грузии 31 декабря.
На сцене Warehouse Night Club выступят итальянский дуэт Boston 168 и немецкий диджей Thomas Hessler.
Boston 168 - это артисты клубной музыки Sergio Pace и Vincenzo Ferramosca из Турина. Играют музыку в стиле Psychedelic, Acid и Techno.
Thomas Hessler - резидент клубов IMF, Bassiani, Symbolism, Blocaus и Crossing. Один из многообещающих техно-продюсеров и диджеев нового поколения родом из Германии.
Из грузинский диджеев на новогодней вечеринке сыграют Ly Sas, Neux, TEEN A TEEN, Berika, Spacejam 92, Levi Love Disco, Mocongo B2B Tobako Tween и Sumo.
"Посетить мероприятие могут полностью вакцинированные (после второй прививки должно пройти 2 недели), перенесшие коронавирус за последние 6 месяцев, а также сделавшие PCR-тест на COVID-19 за последние 48 часов люди. Для получения CovidPass пройдите регистрацию на вебсайте www.covidpass.moh.gov.ge и заскриньте свой QR-код", - говорится в сообщении организаторов.
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