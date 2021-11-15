https://sputnik-georgia.ru/20211115/kardiologi-nazvali-produkt-kotoryy-uvelichivaet-risk-razvitiya-bolezni-serdtsa--262079117.html

Кардиологи назвали продукт, который увеличивает риск развития болезни сердца

Кардиологи назвали продукт, который увеличивает риск развития болезни сердца

Медики уверены, что потребление этого продукта повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний 15.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-15T14:28+0400

2021-11-15T14:28+0400

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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Стал известен продукт, отказ от которого снижает риск болезней сердца: ученые из американской кардиологической ассоциации уверены, что это соль. Результаты исследования опубликованы в Медицинском журнале Новой Англии. Специалисты, в частности, изучили анализы мочи десяти тысяч участников по принципу "доза-ответ". В научном эксперименте приняли участие одинаковое количество женщин и мужчин. Средний возраст добровольцев — 50 лет. Выяснилось, что 571 случай сердечно-сосудистого заболевания напрямую связан с высоким содержанием натрия и низким потреблением калия."Увеличение количества соли в рационе увеличивало риск развития болезни сердца на 18 процентов", — сказал проводивший исследование научный сотрудник Гарвардской школы общественного здравоохранения Юань Ма.Теперь в ближайших планах у экспертов осуществить повторные более точные измерения, чтобы установить безопасную дозу суточного потребления натрия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211109/stali-izvestny-produkty-sposobnye-protivostoyat-koronavirusu-261905032.html

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