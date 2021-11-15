Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211115/kurs-lari-dollar-262035277.html
Курс лари на понедельник – 3,1493 GEL/$1
Курс лари на понедельник – 3,1493 GEL/$1
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0001 лари по отношению к доллару 15.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-15T09:20+0400
2021-11-15T09:20+0400
экономика
грузия
лари
доллар
национальный банк грузии
курс лари к доллару на сегодня в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/02/259257936_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_5b9503dfe27babc259819b30c5a7a06f.jpg
ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 15 ноября в размере 3,1493 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0001 лари по отношению к доллару.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/02/259257936_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_3d9ae0160d76d1741eacc8d10fe95ed5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
экономика, грузия, лари, доллар, национальный банк грузии, курс лари к доллару на сегодня в грузии

Курс лари на понедельник – 3,1493 GEL/$1

09:20 15.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliОбменный пункт
Обменный пункт - Sputnik Грузия, 1920, 15.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Подписаться на
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0001 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 15 ноября в размере 3,1493 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0001 лари по отношению к доллару.
© SputnikКросс-курс основных валют на 15 ноября
Кросс-курс основных валют на 15 ноября - Sputnik Грузия, 1920, 12.11.2021
Кросс-курс основных валют на 15 ноября
© Sputnik
Читайте также:
Экономист назвал причины стабилизации курса грузинской валюты
Бизнес-ассоциация Грузии: у лари есть потенциал для дальнейшего укрепления
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:22Точный прогноз погоды в Тбилиси на 15-21 ноября
10:07В "Грузинской мечте" вновь обвинили оппозицию в деструктивности
09:36Для чего российские "Белые лебеди" отрабатывают удары на полигонах Беларуси
09:20Курс лари на понедельник – 3,1493 GEL/$1
09:01В Грузии полностью вакцинированы от коронавируса 48 подростков
08:32Глава МИД Грузии отправился с визитом в Брюссель
08:02Власти Австрии ввели локдаун для непривитых от коронавируса
07:32Грузинский сумоист пропустил первый поединок на Кюсю басё из-за травмы
07:01Саженцы фруктовых деревьев получат сертификаты с 2024 года
ВчераГоспитальный сектор Грузии находится на грани - врач о ситуации с COVID
ВчераЖильцы многоквартирного дома в Тбилиси чудом избежали взрыва газа
ВчераТренер сборной Грузии по футболу: "Мы хотим выиграть третий матч подряд"
ВчераСаакашвили готов присутствовать на завтрашнем судебном процессе
ВчераГлавный врач тюремной больницы рассказала о состоянии Саакашвили
ВчераДвижение "Стыдно" в поддержку Саакашвили провело акцию у парламента - видео
ВчераГрузию на "Евровидении 2022" представит неординарное трио Circus Mircus
ВчераАкция в поддержку Саакашвили проходит в центре Тбилиси
ВчераГрузинский оперный певец объявил о голодовке в поддержку Саакашвили
ВчераМагическая Зендея, утонченная Аня Тейлор-Джой: лучшие образы CFDA Fashion Awards-2021
ВчераСборная Грузии по регби уступила Франции в тест-матче