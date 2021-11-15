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Поощрительная программа: в Грузии от коронавируса привились 10 тыс пожилых людей
Поощрительная программа: в Грузии от коронавируса привились 10 тыс пожилых людей
В ближайшие недели, когда осведомленность о программе повысится, темпы вакцинации среди пожилых людей вырастут, считает чиновник 15.11.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. После запуска программы поощрения граждан старше 60 лет от коронавируса привились 10 121 человек, сказал и.о. директора Агентства социального обслуживания Леван Гогодзе.Финансовую помощь в 200 лари (около 63 долларов) получат все пожилые люди, которые вакцинируются от коронавируса до 31 декабря включительно. Программа стартовала с 8 ноября. "Данные были получены в понедельник, а срок их обработки и зачисления средств получателям составляет пять рабочих дней. Как только процесс обработки будет завершен, все эти граждане получат деньги в течение следующих пяти рабочих дней", - заявил Гогодзе в эфире Первого канала.По его словам, результаты первой недели хорошие, но он ожидает, что в ближайшие недели, когда осведомленность о программе повысится, темпы вакцинации среди пожилых людей вырастут.Инициативу на прошлой неделе озвучил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.Пока в Грузии от коронавируса привито 33,4% взрослого населения.На сегодняшний день в Грузии пенсия по возрасту полагается женщинам с 60 лет и мужчинам с 65 лет. Всего в Грузии, по последним данным, 793,5 тысячи пенсионеров.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211115/polnostyu-vaktsinirovano-ot-koronavirusa-v-gruzii-48-podrostkov-ot-12-15-let-262063216.html
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общество, новости, грузия, пенсионер, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19

Поощрительная программа: в Грузии от коронавируса привились 10 тыс пожилых людей

21:16 15.11.2021 (обновлено: 22:07 15.11.2021)
© photo: Sputnik / StringerЭпидемия коронавируса - вакцинация населения Грузии против ковида
Эпидемия коронавируса - вакцинация населения Грузии против ковида - Sputnik Грузия, 1920, 15.11.2021
© photo: Sputnik / Stringer
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В ближайшие недели, когда осведомленность о программе повысится, темпы вакцинации среди пожилых людей вырастут, считает чиновник
ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. После запуска программы поощрения граждан старше 60 лет от коронавируса привились 10 121 человек, сказал и.о. директора Агентства социального обслуживания Леван Гогодзе.
Финансовую помощь в 200 лари (около 63 долларов) получат все пожилые люди, которые вакцинируются от коронавируса до 31 декабря включительно. Программа стартовала с 8 ноября.
"Данные были получены в понедельник, а срок их обработки и зачисления средств получателям составляет пять рабочих дней. Как только процесс обработки будет завершен, все эти граждане получат деньги в течение следующих пяти рабочих дней", - заявил Гогодзе в эфире Первого канала.
По его словам, результаты первой недели хорошие, но он ожидает, что в ближайшие недели, когда осведомленность о программе повысится, темпы вакцинации среди пожилых людей вырастут.
Эпидемия коронавируса - вакцинация населения Грузии против ковида - Sputnik Грузия, 1920, 15.11.2021
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Инициативу на прошлой неделе озвучил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Пока в Грузии от коронавируса привито 33,4% взрослого населения.
На сегодняшний день в Грузии пенсия по возрасту полагается женщинам с 60 лет и мужчинам с 65 лет. Всего в Грузии, по последним данным, 793,5 тысячи пенсионеров.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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