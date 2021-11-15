https://sputnik-georgia.ru/20211115/sazhentsy-fruktovykh-derevev-poluchat-sertifikaty-s-2024-goda-262063068.html

Саженцы фруктовых деревьев получат сертификаты с 2024 года

Саженцы фруктовых деревьев получат сертификаты с 2024 года

Ежегодно, начиная с 2024 года, все саженцевые хозяйства будут проходить проверку на соответствие необходимым стандартам 15.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-15T07:01+0400

2021-11-15T07:01+0400

2021-11-15T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Министерство сельского хозяйства утвердило правила сертификации саженцев фруктовых деревьев для частных саженцевых хозяйств, которые вступят в силу с 2024 года.Согласно принятому постановлению, в Грузии будет полностью внедрен стандарт CAC (Conformitas Agraria Communitatis), благодаря которому саженцы можно будет продавать в Европу с соответствующим сертификатом качества.Кроме того все саженцевые хозяйства в Грузии будут обязаны пройти регистрацию и получить аккредитацию. При этом у представителя саженцевого хозяйства должна быть квалификация в разведении фруктовых деревьев и защиты здоровья растений и соответствующий диплом или сертификат технического образования, а также подтверждающий наличие опыта работы документ.Кроме того, чтобы пройти аккредитацию, у саженцевого хозяйства должны быть документы подтверждающие качество саженцев, чистоту сорта, фитосанитарный статус и место их выращивания.После аккредитации у саженцевого хозяйства появится свой номер, право использовать символ Грузии и специальный код. В дальнейшем, все саженцы будут проверяться как в самом саженцевом хозяйстве, так и за его пределами, а раз в год сами саженцевые хозяйства будут проходить проверку на соответствие необходимым стандартам.Министерство сельского хозяйства Грузии в марте 2015 года объявило о начале реализации нового проекта "Посади будущее", который осуществляется в рамках "Единых агропроектов" Агентства по управлению сельскохозяйственными проектами, финансируемыми из госбюджета. Целью проекта является максимальное содействие росту целевого использования сельскохозяйственных земель путем разведения садов и обустройства саженцевых хозяйства во всех муниципалитетах Грузии (кроме Тбилиси, Рустави, Батуми и Поти).Программа "Посади будущее", которая предполагает финансирование государством приобретения фермерами саженцев для обновления и разбивки плодовых садов, позволила создать конкурентоспособные и современные хозяйства. Всего с момента запуска программы новый многолетний сад был посажен на площади более 10,5 тысячи гектаров.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, сельское хозяйство