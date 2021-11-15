https://sputnik-georgia.ru/20211115/sbornaya-gruzii-po-futbolu-obygrala-uzbekistan-v-tovarischeskom-matche-262094048.html
Сборная Грузии по футболу обыграла Узбекистан в товарищеском матче
Сборная Грузии по футболу обыграла Узбекистан в товарищеском матче
Для сборной Грузии этот матч был заключительным в текущем календарном году, который она завершила тремя победами 15.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-15T20:19+0400
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ТБИЛИСИ, 15 ноя – Sputnik. Национальная сборная Грузии по футболу с минимальным счетом 1:0 обыграла Узбекистан в товарищеском матче, состоявшемся в Гори.Единственный гол на 41 минуте забил нападающий азербайджанского клуба "Зиря" - Давид Волков. После отличного прострела Зурико Давиташвили форвард сыграл на опережение и замкнул передачу головой. Для Волкова этот гол стал дебютным в составе сборной Грузии.Во втором тайме гости были активнее хозяев, но по-настоящему опасных моментов у ворот Купатадзе создать так не и смогли. В самой концовке встречи Хвича Кварацхелия имел два отличных шанса, чтобы удвоить преимущество своей команды. В первом случае мяч после его мощного удара попал в перекладину, а во втором выручил голкипер Узбекистана – Уткир Юсупов.Стоит также отметить, что встречу команды заканчивали в неполных составах. На 84 минуте за неспортивное поведение с поля были удалены Ираклий Азаров и Фарух Сайфиев.Для сборной Грузии этот матч был заключительным в текущем календарном году. Подопечные Вилли Саньоля завершили сезон тремя победами подряд. Ранее сборная Грузии выиграла два отборочных матча ЧМ-2022 – в гостях у Косово (2:1) и дома у Швеции (2:0).Под руководством Саньоля, который возглавил сборную Грузии в феврале этого года, национальная команда провела 12 матчей, одержав четыре победы при семи поражениях.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211112/glavnyy-trener-sbornoy-shvetsii-po-futbolu-gruziya-pobedila-zasluzhenno-262012094.html
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Сборная Грузии по футболу обыграла Узбекистан в товарищеском матче
20:19 15.11.2021 (обновлено: 20:31 15.11.2021)
Для сборной Грузии этот матч был заключительным в текущем календарном году, который она завершила тремя победами
ТБИЛИСИ, 15 ноя – Sputnik. Национальная сборная Грузии по футболу с минимальным счетом 1:0 обыграла Узбекистан в товарищеском матче, состоявшемся в Гори.
Единственный гол на 41 минуте забил нападающий азербайджанского клуба "Зиря" - Давид Волков. После отличного прострела Зурико Давиташвили форвард сыграл на опережение и замкнул передачу головой. Для Волкова этот гол стал дебютным в составе сборной Грузии.
Во втором тайме гости были активнее хозяев, но по-настоящему опасных моментов у ворот Купатадзе создать так не и смогли. В самой концовке встречи Хвича Кварацхелия имел два отличных шанса, чтобы удвоить преимущество своей команды. В первом случае мяч после его мощного удара попал в перекладину, а во втором выручил голкипер Узбекистана – Уткир Юсупов.
Стоит также отметить, что встречу команды заканчивали в неполных составах. На 84 минуте за неспортивное поведение с поля были удалены Ираклий Азаров и Фарух Сайфиев.
Для сборной Грузии этот матч был заключительным в текущем календарном году. Подопечные Вилли Саньоля завершили сезон тремя победами подряд. Ранее сборная Грузии выиграла два отборочных матча ЧМ-2022 – в гостях у Косово (2:1) и дома у Швеции (2:0).
Под руководством Саньоля, который возглавил сборную Грузии в феврале этого года, национальная команда провела 12 матчей, одержав четыре победы при семи поражениях.
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