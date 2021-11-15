https://sputnik-georgia.ru/20211115/storonniki-saakashvili-perekryli-odnu-iz-osnovnykh-dorog-v-tsentre-tbilisi-262084049.html

Сторонники Саакашвили перекрыли одну из основных дорог в центре Тбилиси

Сторонники Саакашвили перекрыли одну из основных дорог в центре Тбилиси

На месте мобилизованы полиция, специальные подразделения МВД, водометы 15.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-15T15:58+0400

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акции протеста

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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Сотни сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили перекрыли проезжую часть одной из центральных транспортных артерий города - правую набережную у моста Мира в центре Тбилиси, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.Протестующие собрались у станции метро Авлабари и шествием прошли в сторону правой набережной. Активисты скандируют "Миша, Миша" и оставляют на асфальте надписи "Свободу Мише!", а впереди шествия держат растяжку "Не убивайте".На месте мобилизованы полиция, специальные подразделения МВД, водометы. Ситуацию на месте контролирует глава патрульной полиции Важа Сирадзе.МВД Грузии предупредило оппозицию о недопустимости блокирования дорог>>Оппозиция 8 ноября объявила о начале протестного движения с требованиями перевода экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую клинику, его освобождения и назначения досрочных парламентских выборов. ЕНД ежедневно проводило акции протеста у разных государственных ведомств.Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября 2021 года. На родине он заочно был приговорен действующими властями страны к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся в суде.Экс-президент считает все обвинения против него сфальсифицированными, а себя – политзаключенным. Михаил Саакашвили в знак протеста объявил голодовку, которая продолжается уже 44-й день. Ряд политиков и общественных деятелей в его поддержку тоже заявили о начале акции голодовки.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили, акция, акции протеста