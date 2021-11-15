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https://sputnik-georgia.ru/20211115/mvd-gruzii-predupredilo-oppozitsiyu-o-posledstviyakh-perekrytiya-dorog-262069177.html
МВД Грузии предупредило оппозицию о недопустимости блокирования дорог
МВД Грузии предупредило оппозицию о недопустимости блокирования дорог
"Единое национальное движение" планирует сегодня блокирование обеих набережных Мтквари в Тбилиси 15.11.2021, Sputnik Грузия
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2021-11-15T11:48+0400
новости
грузия
мвд грузии
акция
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. МВД Грузии при необходимости использует пропорциональную силу и специальные средства для наведения общественного порядка, говорится в заявлении МВД, опубликованном за несколько часов до начала акции протеста оппозиции.В понедельник крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" планирует перекрыть движение на обеих набережных Мтквари (Куры) в Тбилиси и вызвать транспортный коллапс. Оппозиция требует перевода находящегося в тюремной больнице экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, объявившего голодовку 46 дней назад, в гражданскую многопрофильную клинику и назначения досрочных парламентских выборов.Движение "Стыдно" в поддержку Саакашвили провело акцию у парламента - видео&gt;&gt;"Согласно статье 11-й закона Грузии "О собраниях и манифестациях", участникам акции запрещается умышленное создание препятствий для передвижения транспорта", - говорится в заявлении.Кроме того, законом запрещено перекрывать проезжую часть автомобилями или другими конструкциями.МВД Грузии напоминает организаторам планируемой акции, что нарушение вышеуказанных правил ведет к административной ответственности.Кроме того, согласно статье 226-й Уголовного кодекса Грузии, уголовно наказуемым преступлением считается организация групповых действий, которые грубо нарушают общественный порядок или связаны с явным неповиновением законному требованию представителей властей. Также запрещается препятствование работе транспорта, предприятий, организаций и активное участие в таких действиях. Подобные действия наказываются лишением свободы на срок до трех лет.МВД призывает граждан и политических лидеров не выходить за рамки Конституции, уважать профессиональную деятельность сотрудников полиции и соблюдать закон о мирных собраниях."Любое нарушение закона будет незамедлительно пресечено полицией", - говорится в заявлении.Министерство также подчеркнуло, что, согласно заявлению "Единого национального движения", цель акции - вызвать транспортный коллапс в Тбилиси.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211113/v-tsentre-tbilisi-proshel-miting-v-podderzhku-saakashvili-262048148.html
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новости, грузия, мвд грузии, акция, возвращение и арест саакашвили

МВД Грузии предупредило оппозицию о недопустимости блокирования дорог

11:24 15.11.2021 (обновлено: 11:48 15.11.2021)
© Sputnik / Vladimir UmikashviliЗдание МВД Грузии на Кахетинском шоссе
Здание МВД Грузии на Кахетинском шоссе - Sputnik Грузия, 1920, 15.11.2021
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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"Единое национальное движение" планирует сегодня блокирование обеих набережных Мтквари в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. МВД Грузии при необходимости использует пропорциональную силу и специальные средства для наведения общественного порядка, говорится в заявлении МВД, опубликованном за несколько часов до начала акции протеста оппозиции.
В понедельник крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" планирует перекрыть движение на обеих набережных Мтквари (Куры) в Тбилиси и вызвать транспортный коллапс. Оппозиция требует перевода находящегося в тюремной больнице экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, объявившего голодовку 46 дней назад, в гражданскую многопрофильную клинику и назначения досрочных парламентских выборов.
Движение "Стыдно" в поддержку Саакашвили провело акцию у парламента - видео>>
"Согласно статье 11-й закона Грузии "О собраниях и манифестациях", участникам акции запрещается умышленное создание препятствий для передвижения транспорта", - говорится в заявлении.
Кроме того, законом запрещено перекрывать проезжую часть автомобилями или другими конструкциями.
МВД Грузии напоминает организаторам планируемой акции, что нарушение вышеуказанных правил ведет к административной ответственности.
Кроме того, согласно статье 226-й Уголовного кодекса Грузии, уголовно наказуемым преступлением считается организация групповых действий, которые грубо нарушают общественный порядок или связаны с явным неповиновением законному требованию представителей властей. Также запрещается препятствование работе транспорта, предприятий, организаций и активное участие в таких действиях. Подобные действия наказываются лишением свободы на срок до трех лет.
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В центре Тбилиси прошел митинг в поддержку Саакашвили
13 ноября, 22:17
МВД призывает граждан и политических лидеров не выходить за рамки Конституции, уважать профессиональную деятельность сотрудников полиции и соблюдать закон о мирных собраниях.
"Любое нарушение закона будет незамедлительно пресечено полицией", - говорится в заявлении.
Министерство также подчеркнуло, что, согласно заявлению "Единого национального движения", цель акции - вызвать транспортный коллапс в Тбилиси.
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