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Афера с земельным участком в Боржоми - задержанному предъявлено обвинение
Афера с земельным участком в Боржоми - задержанному предъявлено обвинение
Уже известно, что прокуратура будет требовать заключения в качестве меры пресечения 16.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-16T12:41+0400
2021-11-16T12:57+0400
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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение задержанному по подозрению в присвоении недвижимости "Ассоциации беженцев-инвалидов" в курортном городе Боржоми (регион Самцхе - Джавахети), говорится в сообщении на сайте ведомства.По данным следствия, в августе 2017 года обвиняемый убедил представителей "Ассоциации беженцев-инвалидов" в том, что привлечет инвестора, который купит находящуюся на балансе ассоциации недвижимость после того, как указанное имущество будет переоформлено на него как на доверительное лицо инвестора.Для этого был подписан договор о купле-продаже, в котором указывалось, что обвиняемый якобы заплатил за недвижимость 800 тысяч долларов.В результате, обвиняемый путем мошенничества завладел земельным участком несельскохозяйственного назначения в Боржоми площадью в 4 652 квадратных метра и зданиями, принадлежащими "Ассоциации беженцев-инвалидов", утверждает следствие. Обвиняемому предъявлены обвинения по статье "мошенничество, то есть завладение в целях противоправного присвоения чужой вещью или приобретение имущественного права путем обмана в крупном размере".Задержанному грозит лишение свободы сроком от шести до девяти лет.Прокуратура обратится к суду с ходатайством о применении заключения в качестве меры пресечения на время следствия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия

Афера с земельным участком в Боржоми - задержанному предъявлено обвинение

12:41 16.11.2021 (обновлено: 12:57 16.11.2021)
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliАрестованный в наручниках
Арестованный в наручниках - Sputnik Грузия, 1920, 16.11.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Уже известно, что прокуратура будет требовать заключения в качестве меры пресечения
ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение задержанному по подозрению в присвоении недвижимости "Ассоциации беженцев-инвалидов" в курортном городе Боржоми (регион Самцхе - Джавахети), говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным следствия, в августе 2017 года обвиняемый убедил представителей "Ассоциации беженцев-инвалидов" в том, что привлечет инвестора, который купит находящуюся на балансе ассоциации недвижимость после того, как указанное имущество будет переоформлено на него как на доверительное лицо инвестора.
Для этого был подписан договор о купле-продаже, в котором указывалось, что обвиняемый якобы заплатил за недвижимость 800 тысяч долларов.
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В результате, обвиняемый путем мошенничества завладел земельным участком несельскохозяйственного назначения в Боржоми площадью в 4 652 квадратных метра и зданиями, принадлежащими "Ассоциации беженцев-инвалидов", утверждает следствие.
Обвиняемому предъявлены обвинения по статье "мошенничество, то есть завладение в целях противоправного присвоения чужой вещью или приобретение имущественного права путем обмана в крупном размере".
Задержанному грозит лишение свободы сроком от шести до девяти лет.
Прокуратура обратится к суду с ходатайством о применении заключения в качестве меры пресечения на время следствия.
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