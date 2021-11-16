https://sputnik-georgia.ru/20211116/aktsiya-u-minzdrava-gruzii-partiya-lelo-trebuet-otstavki-ministra-262114161.html
Акция у Минздрава Грузии: партия "Лело" требует отставки министра
Акция у Минздрава Грузии: партия "Лело" требует отставки министра
Участники акции считают, что глава Минздрава Грузии не справляется с эпидемиологической ситуацией в стране 16.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-16T14:53+0400
2021-11-16T14:53+0400
2021-11-16T15:36+0400
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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Оппозиционная партия "Лело для Грузии" устроила пикет у здания министерства здравоохранения под лозунгом "Нам устраивают геноцид", сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.Несколько десятков человек держат в руках плакаты: "Вы убиваете в день 80 человек", "Вы убиваете Мишу".Как заявил один из лидеров партии Вато Сургуладзе, главным требованием акции является отставка министра здравоохранения.Другой лидер "Лело" Пикрия Чихрадзе отметила, что министерство здравоохранения не справляется с эпидемиологической ситуацией в стране."В стране каждый день от коронавируса умирает 80 человек. Министерство не смогло обеспечить вакцинацию населения и заботу о его здоровье", - сказала Чихрадзе.По последним данным от коронавируса скончались 11 140 человек, при этом, за последние сутки – 83.Еще одним требованием протестующих является перевод экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую клинику.Партия "Лело" собирается проводить у Минздрава Грузии перманентные акции.Саакашвили, заочно осужденный в Грузии по двум уголовным делам, объявил голодовку в день задержания, 1 октября. Экс-президент считает себя политзаключенным, а все обвинения против него - сфабрикованными. В связи с ухудшением здоровья Саакашвили этапировали в тюремную больницу 8 ноября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211116/vrachi-budut-ezhednevno-soobschat-o-sostoyanii-zdorovya-saakashvili---glava-minyusta-262104215.html
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Акция у Минздрава Грузии: партия "Лело" требует отставки министра
14:53 16.11.2021 (обновлено: 15:36 16.11.2021)
Участники акции считают, что глава Минздрава Грузии не справляется с эпидемиологической ситуацией в стране
ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik.
Оппозиционная партия "Лело для Грузии" устроила пикет у здания министерства здравоохранения под лозунгом "Нам устраивают геноцид", сообщает корреспондент Sputnik Грузия
с места событий.
Несколько десятков человек держат в руках плакаты: "Вы убиваете в день 80 человек", "Вы убиваете Мишу".
Как заявил один из лидеров партии Вато Сургуладзе, главным требованием акции является отставка министра здравоохранения.
"Мы хотим напомнить этим людям, что их задачей является забота о здоровье и жизни. В течение двух лет от коронавируса умерло больше людей, чем во время войн. Мы им хотим сказать: У вас не получается, у вас ни ответственности, ни профессионализма, и вам пора уходить", - сказал Сургуладзе.
Другой лидер "Лело" Пикрия Чихрадзе отметила, что министерство здравоохранения не справляется с эпидемиологической ситуацией в стране.
"В стране каждый день от коронавируса умирает 80 человек. Министерство не смогло обеспечить вакцинацию населения и заботу о его здоровье", - сказала Чихрадзе.
По последним данным от коронавируса скончались 11 140 человек, при этом, за последние сутки – 83.
Еще одним требованием протестующих является перевод экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую клинику.
Партия "Лело" собирается проводить у Минздрава Грузии перманентные акции.
Саакашвили, заочно осужденный в Грузии по двум уголовным делам, объявил голодовку в день задержания, 1 октября. Экс-президент считает себя политзаключенным, а все обвинения против него - сфабрикованными. В связи с ухудшением здоровья Саакашвили этапировали в тюремную больницу 8 ноября.
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