https://sputnik-georgia.ru/20211116/aktsiya-u-minzdrava-gruzii-partiya-lelo-trebuet-otstavki-ministra-262114161.html

Акция у Минздрава Грузии: партия "Лело" требует отставки министра

Акция у Минздрава Грузии: партия "Лело" требует отставки министра

Участники акции считают, что глава Минздрава Грузии не справляется с эпидемиологической ситуацией в стране 16.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-16T14:53+0400

2021-11-16T14:53+0400

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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Оппозиционная партия "Лело для Грузии" устроила пикет у здания министерства здравоохранения под лозунгом "Нам устраивают геноцид", сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.Несколько десятков человек держат в руках плакаты: "Вы убиваете в день 80 человек", "Вы убиваете Мишу".Как заявил один из лидеров партии Вато Сургуладзе, главным требованием акции является отставка министра здравоохранения.Другой лидер "Лело" Пикрия Чихрадзе отметила, что министерство здравоохранения не справляется с эпидемиологической ситуацией в стране."В стране каждый день от коронавируса умирает 80 человек. Министерство не смогло обеспечить вакцинацию населения и заботу о его здоровье", - сказала Чихрадзе.По последним данным от коронавируса скончались 11 140 человек, при этом, за последние сутки – 83.Еще одним требованием протестующих является перевод экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую клинику.Партия "Лело" собирается проводить у Минздрава Грузии перманентные акции.Саакашвили, заочно осужденный в Грузии по двум уголовным делам, объявил голодовку в день задержания, 1 октября. Экс-президент считает себя политзаключенным, а все обвинения против него - сфабрикованными. В связи с ухудшением здоровья Саакашвили этапировали в тюремную больницу 8 ноября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211116/vrachi-budut-ezhednevno-soobschat-o-sostoyanii-zdorovya-saakashvili---glava-minyusta-262104215.html

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