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Врачи будут ежедневно сообщать о состоянии здоровья Саакашвили - глава Минюста
Врачи будут ежедневно сообщать о состоянии здоровья Саакашвили - глава Минюста
О состоянии здоровья Саакашвили ежедневно и целенаправленно распространяется дезинформация, отметил министр 16.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-16T10:47+0400
2021-11-16T11:17+0400
новости
грузия
михаил саакашвили
рати брегадзе
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Врачи, приглашенные Специальной пенитенциарной службой, будут ежедневно сообщать обществу о состоянии здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе на брифинге.Саакашвили объявил голодовку 47 дней назад и по состоянию здоровья 8 ноября был переведен из тюрьмы №12 в городе Рустави в медицинское учреждение №18 в Тбилиси.По его словам, это раз и навсегда положит конец целенаправленной дезинформации, распространяемой о состоянии Саакашвили.Как отметил глава Минюста, за время нахождения Саакашвили в Руставской тюрьме №12 и в Глданской тюремной больнице №18 не было ни одного случая, когда заключенному понадобилась квалифицированная медицинская помощь и она не была оказана ему врачами пенитенциарной службы.Брегадзе подчеркнул, что пенитенциарная служба может обеспечить контроль за состоянием заключенного как во время голодовки, так и в постголодовочный период.Глава Минюста также пояснил, почему больше нет необходимости в созыве консилиума врачей, после того как Саакашвили перевели в тюремную больницу. Как отметил Брегадзе, если в будущем возникнет необходимость в консилиуме, то он обязательно будет созван, хотя сегодня такой необходимости нет.При это глава Минюста в очередной раз призвал заключенного Саакашвили прекратить голодовку.Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него находятся на рассмотрении. Экс-президент считает все обвинения против него с сфабрикованными, а себя – политзаключенным.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, михаил саакашвили, рати брегадзе, возвращение и арест саакашвили

Врачи будут ежедневно сообщать о состоянии здоровья Саакашвили - глава Минюста

10:47 16.11.2021 (обновлено: 11:17 16.11.2021)
© Facebook / Ministry of Justice of GeorgiaРати Брегадзе
Рати Брегадзе - Sputnik Грузия, 1920, 16.11.2021
© Facebook / Ministry of Justice of Georgia
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О состоянии здоровья Саакашвили ежедневно и целенаправленно распространяется дезинформация, отметил министр
ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Врачи, приглашенные Специальной пенитенциарной службой, будут ежедневно сообщать обществу о состоянии здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе на брифинге.
Саакашвили объявил голодовку 47 дней назад и по состоянию здоровья 8 ноября был переведен из тюрьмы №12 в городе Рустави в медицинское учреждение №18 в Тбилиси.

"Учитывая высокий общественный интерес и тот факт, что о состоянии здоровья Саакашвили ежедневно и целенаправленно распространяется дезинформация, группа врачей будет ежедневно давать разъяснения о состоянии его здоровья и предоставлять общественности исчерпывающую информацию", - сказал Брегадзе.

По его словам, это раз и навсегда положит конец целенаправленной дезинформации, распространяемой о состоянии Саакашвили.
Как отметил глава Минюста, за время нахождения Саакашвили в Руставской тюрьме №12 и в Глданской тюремной больнице №18 не было ни одного случая, когда заключенному понадобилась квалифицированная медицинская помощь и она не была оказана ему врачами пенитенциарной службы.
Брегадзе подчеркнул, что пенитенциарная служба может обеспечить контроль за состоянием заключенного как во время голодовки, так и в постголодовочный период.
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Глава Минюста также пояснил, почему больше нет необходимости в созыве консилиума врачей, после того как Саакашвили перевели в тюремную больницу.

"Консилиум был сформирован по нашей инициативе. Когда мы обратились в Минздрав, тогда Михаил Саакашвили находился в Руставской тюрьме №12, так как это было не лечебное учреждение, это пенитенциарное учреждение. Сегодня он находится в Глданской тюрьме №18 под пристальным наблюдением врачей, о нем заботится квалифицированный медперсонал", - сказал Рати Брегадзе.

Как отметил Брегадзе, если в будущем возникнет необходимость в консилиуме, то он обязательно будет созван, хотя сегодня такой необходимости нет.
При это глава Минюста в очередной раз призвал заключенного Саакашвили прекратить голодовку.
Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него находятся на рассмотрении. Экс-президент считает все обвинения против него с сфабрикованными, а себя – политзаключенным.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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