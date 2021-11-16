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Автопробег в поддержку Саакашвили: "Нацдвижение" проводит акцию в Тбилиси
Автопробег в поддержку Саакашвили: "Нацдвижение" проводит акцию в Тбилиси
Главное требование протестующих - освобождение Саакашвили из заключения 16.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-16T16:31+0400
2021-11-16T17:51+0400
новости
грузия
михаил саакашвили
акция протеста
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Сразу три автоколонны проезжают по улицам Тбилиси в рамках оппозиционного протеста в поддержку экс-президента Михаила Саакашвили, сообщает Sputnik Грузия с места событий.Автоколонны из десятков автомобилей, украшенные флагами и лозунгами "Свободу Саакашвили" одновременно выехали из трех точек города: Кахетинского шоссе, территории у здания ЦИК Грузии и площади Республики.В данный момент колоны, сигналя, продолжают двигаться по разным районам города.Безопасность движения обеспечивают экипажи патрульной полиции, которые сопровождают колоны и следят за порядком.Не обошлось шествие без инцидента. На проспекте Агмашенебели молодой человек попытался сорвать флаг с машины и перекрыть дорогу автоколонне. В данный момент инцидент исчерпан.Оппозиция 8 ноября объявила о начале протестного движения с требованиями перевода экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую клинику, его освобождения и назначения досрочных парламентских выборов. С тех пор она ежедневно проводит акции протеста у разных государственных ведомств.Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября 2021 года. На родине он заочно был приговорен действующими властями страны к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся в суде.Экс-президент считает все обвинения против него сфальсифицированными, а себя – политзаключенным. Михаил Саакашвили в знак протеста объявил голодовку, которая продолжается уже 47-й день. Ряд политиков и общественных деятелей в его поддержку тоже заявили о начале акции голодовки.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, михаил саакашвили, акция протеста, возвращение и арест саакашвили

Автопробег в поддержку Саакашвили: "Нацдвижение" проводит акцию в Тбилиси

16:31 16.11.2021 (обновлено: 17:51 16.11.2021)
© photo: Sputnik / StringerАвтопробег оппозиции по разным районам столицы Грузии в поддержку Саакашвили
Автопробег оппозиции по разным районам столицы Грузии в поддержку Саакашвили - Sputnik Грузия, 1920, 16.11.2021
© photo: Sputnik / Stringer
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Главное требование протестующих - освобождение Саакашвили из заключения
ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Сразу три автоколонны проезжают по улицам Тбилиси в рамках оппозиционного протеста в поддержку экс-президента Михаила Саакашвили, сообщает Sputnik Грузия с места событий.
Автоколонны из десятков автомобилей, украшенные флагами и лозунгами "Свободу Саакашвили" одновременно выехали из трех точек города: Кахетинского шоссе, территории у здания ЦИК Грузии и площади Республики.
© photo: Sputnik / StringerАвтопробег оппозиции по разным районам столицы Грузии в поддержку Саакашвили
Автопробег оппозиции по разным районам столицы Грузии в поддержку Саакашвили - Sputnik Грузия, 1920, 16.11.2021
Автопробег оппозиции по разным районам столицы Грузии в поддержку Саакашвили
© photo: Sputnik / Stringer
В данный момент колоны, сигналя, продолжают двигаться по разным районам города.
Безопасность движения обеспечивают экипажи патрульной полиции, которые сопровождают колоны и следят за порядком.
Не обошлось шествие без инцидента. На проспекте Агмашенебели молодой человек попытался сорвать флаг с машины и перекрыть дорогу автоколонне. В данный момент инцидент исчерпан.
Алеко Элисашвили - Sputnik Грузия, 1920, 16.11.2021
"Он там, где должен быть"- Элисашвили прокомментировал ситуацию с Саакашвили
13:37
Оппозиция 8 ноября объявила о начале протестного движения с требованиями перевода экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую клинику, его освобождения и назначения досрочных парламентских выборов. С тех пор она ежедневно проводит акции протеста у разных государственных ведомств.
Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября 2021 года. На родине он заочно был приговорен действующими властями страны к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся в суде.
Экс-президент считает все обвинения против него сфальсифицированными, а себя – политзаключенным. Михаил Саакашвили в знак протеста объявил голодовку, которая продолжается уже 47-й день. Ряд политиков и общественных деятелей в его поддержку тоже заявили о начале акции голодовки.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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