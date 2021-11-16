https://sputnik-georgia.ru/20211116/on-tam-gde-dolzhen-byt--elisashvili-prokommentiroval-situatsiyu-s-saakashvili-262109804.html

"Он там, где должен быть"- Элисашвили прокомментировал ситуацию с Саакашвили

"Он там, где должен быть"- Элисашвили прокомментировал ситуацию с Саакашвили

По мнению Элисашвили, Саакашвили не является политзаключенным и находится в тюрьме заслуженно 16.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-16T13:37+0400

2021-11-16T13:37+0400

2021-11-16T13:37+0400

политика

новости

грузия

михаил саакашвили

алеко элисашвили

возвращение и арест саакашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/1e/251324611_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_1d17c9db0d255b49851d6d78d009e540.jpg

ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Требование о переводе экс-президента Михаила Саакашвили в частную многопрофильную клинику непонятно, об этом заявил лидер оппозиционной партии "Граждане", депутат парламента Грузии Алексо Элисашвили.Врачи будут ежедневно сообщать о состоянии здоровья Саакашвили - глава Минюста>>Саакашвили, заочно осужденный в Грузии по двум уголовным делам, объявил голодовку в день задержания, 1 октября. Экс-президент считает себя политзаключенным, а все обвинения против него - сфабрикованными. В связи с ухудшением здоровья Саакашвили этапировали в тюремную больницу 8 ноября. Кадры перевода были распространены Пенитенциарной службой, за чем последовало осуждение со стороны оппозиции и правозащитников.По мнению Элисашвили, Саакашвили не является политзаключенным и находится в тюрьме заслуженно, однако депутат осудил распространение Пенитенциарной службой кадров привода экс-президента в глданскую тюремную больницу №18.Саакашвили заявил, что готов прекратить голодовку, если его переведут в частную многопрофильную клинику, однако власти настаивают - экс-президент останется в тюремной больнице.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, грузия, михаил саакашвили, алеко элисашвили, возвращение и арест саакашвили