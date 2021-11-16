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"Он там, где должен быть"- Элисашвили прокомментировал ситуацию с Саакашвили
"Он там, где должен быть"- Элисашвили прокомментировал ситуацию с Саакашвили
По мнению Элисашвили, Саакашвили не является политзаключенным и находится в тюрьме заслуженно 16.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-16T13:37+0400
2021-11-16T13:37+0400
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михаил саакашвили
алеко элисашвили
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Требование о переводе экс-президента Михаила Саакашвили в частную многопрофильную клинику непонятно, об этом заявил лидер оппозиционной партии "Граждане", депутат парламента Грузии Алексо Элисашвили.Врачи будут ежедневно сообщать о состоянии здоровья Саакашвили - глава Минюста&gt;&gt;Саакашвили, заочно осужденный в Грузии по двум уголовным делам, объявил голодовку в день задержания, 1 октября. Экс-президент считает себя политзаключенным, а все обвинения против него - сфабрикованными. В связи с ухудшением здоровья Саакашвили этапировали в тюремную больницу 8 ноября. Кадры перевода были распространены Пенитенциарной службой, за чем последовало осуждение со стороны оппозиции и правозащитников.По мнению Элисашвили, Саакашвили не является политзаключенным и находится в тюрьме заслуженно, однако депутат осудил распространение Пенитенциарной службой кадров привода экс-президента в глданскую тюремную больницу №18.Саакашвили заявил, что готов прекратить голодовку, если его переведут в частную многопрофильную клинику, однако власти настаивают - экс-президент останется в тюремной больнице.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, алеко элисашвили, возвращение и арест саакашвили

"Он там, где должен быть"- Элисашвили прокомментировал ситуацию с Саакашвили

13:37 16.11.2021
© Sputnik / Alex ShlamovАлеко Элисашвили
Алеко Элисашвили - Sputnik Грузия, 1920, 16.11.2021
© Sputnik / Alex Shlamov
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По мнению Элисашвили, Саакашвили не является политзаключенным и находится в тюрьме заслуженно
ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Требование о переводе экс-президента Михаила Саакашвили в частную многопрофильную клинику непонятно, об этом заявил лидер оппозиционной партии "Граждане", депутат парламента Грузии Алексо Элисашвили.
Врачи будут ежедневно сообщать о состоянии здоровья Саакашвили - глава Минюста>>
Саакашвили, заочно осужденный в Грузии по двум уголовным делам, объявил голодовку в день задержания, 1 октября. Экс-президент считает себя политзаключенным, а все обвинения против него - сфабрикованными. В связи с ухудшением здоровья Саакашвили этапировали в тюремную больницу 8 ноября. Кадры перевода были распространены Пенитенциарной службой, за чем последовало осуждение со стороны оппозиции и правозащитников.
По мнению Элисашвили, Саакашвили не является политзаключенным и находится в тюрьме заслуженно, однако депутат осудил распространение Пенитенциарной службой кадров привода экс-президента в глданскую тюремную больницу №18.

"Почему он голодает? Все заключенные потребуют освобождения из тюрьмы и начнут голодать. Все должны голодать, и всех выпустят? Его требование о переводе в частную клинику непонятно. Говорит, что его убивают в тюрьме, пусть ест. Я не считаю, что он политзаключенный, и он находится там, где должен находиться, но то, как с ним поступили, было недостойно", - заявил Элисашвили в эфире Первого канала.

Саакашвили заявил, что готов прекратить голодовку, если его переведут в частную многопрофильную клинику, однако власти настаивают - экс-президент останется в тюремной больнице.
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