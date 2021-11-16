https://sputnik-georgia.ru/20211116/boi-na-granitse-prekratilis-posle-peregovorov-s-shoygu-s-erevanom-i-baku-262131506.html

Бои на границе прекратились после переговоров Шойгу с Ереваном и Баку

Бои на границе прекратились после переговоров Шойгу с Ереваном и Баку

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Боестолкновения в районе горы Килисали на границе Армении и Азербайджана были прекращены в результате переговоров министра... 16.11.2021, Sputnik Грузия

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2021-11-16T23:52+0400

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в мире

азербайджан

армения

сергей шойгу

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Боестолкновения в районе горы Килисали на границе Армении и Азербайджана были прекращены в результате переговоров министра обороны России Сергеем Шойгу с коллегами в Баку и Ереване, сообщает Минобороны РФ.Ранее Шойгу в телефонном разговоре призвал коллег из Армении и Азербайджана Степана Папикяна и Закира Гасанова прекратить провоцировать обострение.Ситуация на границе Армении и Азербайджана накаляется: стороны обвиняют друг друга >>"В результате телефонных переговоров... азербайджанской и армянской сторонами были приняты меры по стабилизации обстановки. В настоящее время боестолкновения в районе горы Килисали прекращены, ситуация нормализовалась и находится под контролем", - говорится в сообщении.Во вторник в МИД Армении заявили, что вооруженные силы Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Армении и вторглись на территорию страны, что привело к человеческим жертвам. По данным армянского Минобороны, были пленены 12 армянских военных, было уничтожено или выведено из строя около десяти единиц бронетехники ВС Азербайджана. Есть погибшие и раненые с армянской стороны, данные по которым уточняются. Также известно о потере армянской стороной двух боевых позиций.В свою очередь Минобороны Азербайджана сообщило во вторник, что ситуация на границе с Арменией остается напряженной, продолжаются боевые операции. Как сообщили в Баку, в ответ на действия армянской стороны были уничтожены противотанковые средства и минометы ВС Армении.

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в мире, азербайджан, армения, сергей шойгу