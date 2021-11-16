Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211116/izmeneny-pravila-vezda-inostrantsev-v-armeniyu-262127977.html
Изменены правила въезда иностранцев в Армению
Изменены правила въезда иностранцев в Армению
Приезжающие в Армению после 1 декабря должны иметь при себе результат ПЦР-теста 16.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-16T21:19+0400
2021-11-16T21:40+0400
общество
новости
кавказ
армения
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24806/32/248063259_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_3ef3c200e10d07fe7eb8ef09223c47a0.jpg
ТБИЛИСИ, 16 ноя - Sputnik. Для того, чтобы сдержать распространение коронавируса, в Армении будет действовать новый порядок въезда в страну для иностранных граждан, сообщает Sputnik Армения.Иностранцы, желающие посетить Армению, с 1 декабря непременно должны будут иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа. Сдать тест на месте они не смогут.Информация об этом появилась на официальной странице Facebook международного аэропорта "Звартноц".Гражданам, прошедшим два этапа вакцинации, необходимо будет предъявить сертификат, который подтвердит, что прививка сделана как минимум две недели назад.От сдачи теста освобождаются также лица, которые прививались однокомпонентными вакцинами – "Спутник лайт" и Johnson &amp; Johnson. Однако сертификат должен содержать подтверждение, что после вакцинации прошло как минимум 28 дней. В противном случае граждане Армении будут сдавать ПЦР-тест на месте, а иностранные граждане должны будут иметь при себе отрицательный ПЦР тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа.До 1 декабря правила одинаковы как для граждан Армении, так и для иностранцев: либо нужно иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста, либо же необходимо сдать тест на месте.По решению правительства карантинные меры продлятся до 22 июня 2022 года.
https://sputnik-georgia.ru/20211110/kak-inostrantsu-poluchit-zelenyy-pasport-v-gruzii-261935174.html
армения
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24806/32/248063259_115:0:1600:1114_1920x0_80_0_0_37eea833e04f1183e8a4d1881375372d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
общество, новости, кавказ, армения, коронавирус covid-19

Изменены правила въезда иностранцев в Армению

21:19 16.11.2021 (обновлено: 21:40 16.11.2021)
© photo: Sputnik / Asatur YesayantsОдинокая девушка на площади Республики в Ереване
Одинокая девушка на площади Республики в Ереване - Sputnik Грузия, 1920, 16.11.2021
© photo: Sputnik / Asatur Yesayants
Подписаться на
Приезжающие в Армению после 1 декабря должны иметь при себе результат ПЦР-теста
ТБИЛИСИ, 16 ноя - Sputnik. Для того, чтобы сдержать распространение коронавируса, в Армении будет действовать новый порядок въезда в страну для иностранных граждан, сообщает Sputnik Армения.
Иностранцы, желающие посетить Армению, с 1 декабря непременно должны будут иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа. Сдать тест на месте они не смогут.
Информация об этом появилась на официальной странице Facebook международного аэропорта "Звартноц".
Гражданам, прошедшим два этапа вакцинации, необходимо будет предъявить сертификат, который подтвердит, что прививка сделана как минимум две недели назад.
В Нижегородской области будут выдавать спецпропуска в виде QR-кодов - Sputnik Грузия, 1920, 10.11.2021
Пятая волна
Как иностранцу получить "зеленый паспорт" в Грузии
10 ноября, 07:01
От сдачи теста освобождаются также лица, которые прививались однокомпонентными вакцинами – "Спутник лайт" и Johnson & Johnson. Однако сертификат должен содержать подтверждение, что после вакцинации прошло как минимум 28 дней. В противном случае граждане Армении будут сдавать ПЦР-тест на месте, а иностранные граждане должны будут иметь при себе отрицательный ПЦР тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа.
До 1 декабря правила одинаковы как для граждан Армении, так и для иностранцев: либо нужно иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста, либо же необходимо сдать тест на месте.
По решению правительства карантинные меры продлятся до 22 июня 2022 года.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:45Назван размер прибавки к зарплате чиновников в Грузии
22:21"Зенит" - "Альба": прогноз на матч баскетбольной Евролиги
22:07Задержан высокопоставленный работник госкомпании Грузии
21:43Ситуация на границе Армении и Азербайджана накаляется: стороны обвиняют друг друга
21:19Изменены правила въезда иностранцев в Армению
20:56Молодежная сборная Грузии по футболу обыграла Англию в товарищеском матче
20:37Граждане Грузии могут скачать цифровой ковид-паспорт в App или Google Store
20:18Сборная Грузии по футзалу обыграла Румынию в товарищеском матче
19:59Крупнейший венчурный фонд вложит миллионы в стартапы Грузии
19:41Сборная Грузии по футболу – плюсы и минусы первого года с новым тренером
19:19Нино Чеснер стала звездой юбилейного шоу "Лучше всех"
19:01Народный защитник Грузии созвала группу экспертов, чтобы отслеживать состояние Саакашвили
18:40Переговоры с инвесторами Намахвани ГЭС продолжаются
18:18Певица Нуца Хурцидзе вновь произвела фурор на "Голосе" в Греции - ВИДЕО
18:02Практический экзамен на права в Грузии с апреля придется сдавать на улице
17:56Автопробег в поддержку Саакашвили: новый формат акций оппозиции - видео
17:46"Синдром Саакашвили", или Кто запустил новый штамм грузинской митинговой пандемии
17:37Обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана: что известно на данный момент
17:29Мел Гибсон решил снять "Смертельное оружие 5"
17:28ЕСПЧ объяснил решение по вопросу Саакашвили