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Изменены правила въезда иностранцев в Армению
Изменены правила въезда иностранцев в Армению
Приезжающие в Армению после 1 декабря должны иметь при себе результат ПЦР-теста 16.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-16T21:19+0400
2021-11-16T21:19+0400
2021-11-16T21:40+0400
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ТБИЛИСИ, 16 ноя - Sputnik. Для того, чтобы сдержать распространение коронавируса, в Армении будет действовать новый порядок въезда в страну для иностранных граждан, сообщает Sputnik Армения.Иностранцы, желающие посетить Армению, с 1 декабря непременно должны будут иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа. Сдать тест на месте они не смогут.Информация об этом появилась на официальной странице Facebook международного аэропорта "Звартноц".Гражданам, прошедшим два этапа вакцинации, необходимо будет предъявить сертификат, который подтвердит, что прививка сделана как минимум две недели назад.От сдачи теста освобождаются также лица, которые прививались однокомпонентными вакцинами – "Спутник лайт" и Johnson & Johnson. Однако сертификат должен содержать подтверждение, что после вакцинации прошло как минимум 28 дней. В противном случае граждане Армении будут сдавать ПЦР-тест на месте, а иностранные граждане должны будут иметь при себе отрицательный ПЦР тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа.До 1 декабря правила одинаковы как для граждан Армении, так и для иностранцев: либо нужно иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста, либо же необходимо сдать тест на месте.По решению правительства карантинные меры продлятся до 22 июня 2022 года.
https://sputnik-georgia.ru/20211110/kak-inostrantsu-poluchit-zelenyy-pasport-v-gruzii-261935174.html
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общество, новости, кавказ, армения, коронавирус covid-19
Изменены правила въезда иностранцев в Армению
21:19 16.11.2021 (обновлено: 21:40 16.11.2021)
Приезжающие в Армению после 1 декабря должны иметь при себе результат ПЦР-теста
ТБИЛИСИ, 16 ноя - Sputnik
. Для того, чтобы сдержать распространение коронавируса, в Армении будет действовать новый порядок въезда в страну для иностранных граждан, сообщает Sputnik Армения
.
Иностранцы, желающие посетить Армению, с 1 декабря непременно должны будут иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа. Сдать тест на месте они не смогут.
Информация об этом появилась на официальной странице Facebook международного аэропорта "Звартноц".
Гражданам, прошедшим два этапа вакцинации, необходимо будет предъявить сертификат, который подтвердит, что прививка сделана как минимум две недели назад.
От сдачи теста освобождаются также лица, которые прививались однокомпонентными вакцинами – "Спутник лайт" и Johnson & Johnson. Однако сертификат должен содержать подтверждение, что после вакцинации прошло как минимум 28 дней. В противном случае граждане Армении будут сдавать ПЦР-тест на месте, а иностранные граждане должны будут иметь при себе отрицательный ПЦР тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа.
До 1 декабря правила одинаковы как для граждан Армении, так и для иностранцев: либо нужно иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста, либо же необходимо сдать тест на месте.
По решению правительства карантинные меры продлятся до 22 июня 2022 года.