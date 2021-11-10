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Как иностранцу получить "зеленый паспорт" в Грузии
Как иностранцу получить "зеленый паспорт" в Грузии
Внимание: надпись на смартфоне под QR кодом была зеленой, тогда ваш ковид-паспорт действующий 10.11.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. "Зеленые паспорта", благодаря которым в Грузии можно будет с 1 декабря ходить по кафе и ресторанам, посещать спортзалы и концерты, доступны и для иностранных граждан.Получить такой паспорт и иностранному гражданину, и гражданину Грузии очень легко, если они прошли вакцинацию, сделали за 72 часа ПЦР тест или переболели коронавирусом на территории Грузии.Бизнес-ассоциация Грузии поддержала введение "зеленых паспортов" &gt;&gt;Для получения т.н. "ковид паспорта" актуального в Грузии нужно или сходить в Дом юстиции, где после предъявления паспорта или удостоверения личности сотрудники проверят данные и выдадут желаемый документ, или зайти на специальный сайт https://covidpass.moh.gov.ge.На сайте иностранные граждане должны будут выбрать английский язык и заполнить форму, в которой надо указать номер паспорта, имя, фамилию и грузинский номер телефона. Для завершения регистрации придется ввести пришедший на номер телефона код и получить действующий "ключ" к отдыху и развлечениям.Спасти Грузию от коронавируса можно обязательной вакцинацией и ковид-паспортами – Чхаидзе &gt;&gt;При этом следует обратить внимание, чтобы надпись под QR кодом была зеленой, тогда ваш ковид-паспорт действующий.Куда можно пойти с "зеленым паспортом"Грузинское правительство опубликовало список мест, которые с 1 декабря граждане Грузии смогут посещать только при наличии "зеленого паспорта".Среди них:Что касается детских развлекательных центров, то требование "зеленого паспорта" будет действовать только для граждан старше 18 лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса

Как иностранцу получить "зеленый паспорт" в Грузии

07:01 10.11.2021 (обновлено: 07:10 10.11.2021)
© photo: Sputnik / Roman Vladimirov / Перейти в фотобанкВ Нижегородской области будут выдавать спецпропуска в виде QR-кодов
В Нижегородской области будут выдавать спецпропуска в виде QR-кодов - Sputnik Грузия, 1920, 10.11.2021
© photo: Sputnik / Roman Vladimirov
/
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Внимание: надпись на смартфоне под QR кодом была зеленой, тогда ваш ковид-паспорт действующий
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. "Зеленые паспорта", благодаря которым в Грузии можно будет с 1 декабря ходить по кафе и ресторанам, посещать спортзалы и концерты, доступны и для иностранных граждан.
Получить такой паспорт и иностранному гражданину, и гражданину Грузии очень легко, если они прошли вакцинацию, сделали за 72 часа ПЦР тест или переболели коронавирусом на территории Грузии.
Бизнес-ассоциация Грузии поддержала введение "зеленых паспортов" >>
Для получения т.н. "ковид паспорта" актуального в Грузии нужно или сходить в Дом юстиции, где после предъявления паспорта или удостоверения личности сотрудники проверят данные и выдадут желаемый документ, или зайти на специальный сайт https://covidpass.moh.gov.ge.
На сайте иностранные граждане должны будут выбрать английский язык и заполнить форму, в которой надо указать номер паспорта, имя, фамилию и грузинский номер телефона. Для завершения регистрации придется ввести пришедший на номер телефона код и получить действующий "ключ" к отдыху и развлечениям.
Спасти Грузию от коронавируса можно обязательной вакцинацией и ковид-паспортами – Чхаидзе >>
При этом следует обратить внимание, чтобы надпись под QR кодом была зеленой, тогда ваш ковид-паспорт действующий.

Куда можно пойти с "зеленым паспортом"

Грузинское правительство опубликовало список мест, которые с 1 декабря граждане Грузии смогут посещать только при наличии "зеленого паспорта".
Среди них:
объекты питания
рестораны
кафе и бары в открытых и закрытых пространствах
кинотеатры
театры
опера
музеи
концертные залы
развлекательные центры
казино и объекты развлекательного бизнеса
спа-центры
фитнес залы
гостиницы
канатные дороги на горных курортах.
Что касается детских развлекательных центров, то требование "зеленого паспорта" будет действовать только для граждан старше 18 лет.
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