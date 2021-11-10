https://sputnik-georgia.ru/20211110/kak-inostrantsu-poluchit-zelenyy-pasport-v-gruzii-261935174.html

Как иностранцу получить "зеленый паспорт" в Грузии

Как иностранцу получить "зеленый паспорт" в Грузии

Внимание: надпись на смартфоне под QR кодом была зеленой, тогда ваш ковид-паспорт действующий 10.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-10T07:01+0400

2021-11-10T07:01+0400

2021-11-10T07:10+0400

пятая волна

общество

новости

грузия

коронавирус covid-19

ограничения из-за коронавируса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/07/259390861_0:187:3123:1943_1920x0_80_0_0_2b8fd5581a66d65d325adf5ccbc933f6.jpg

ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. "Зеленые паспорта", благодаря которым в Грузии можно будет с 1 декабря ходить по кафе и ресторанам, посещать спортзалы и концерты, доступны и для иностранных граждан.Получить такой паспорт и иностранному гражданину, и гражданину Грузии очень легко, если они прошли вакцинацию, сделали за 72 часа ПЦР тест или переболели коронавирусом на территории Грузии.Бизнес-ассоциация Грузии поддержала введение "зеленых паспортов" >>Для получения т.н. "ковид паспорта" актуального в Грузии нужно или сходить в Дом юстиции, где после предъявления паспорта или удостоверения личности сотрудники проверят данные и выдадут желаемый документ, или зайти на специальный сайт https://covidpass.moh.gov.ge.На сайте иностранные граждане должны будут выбрать английский язык и заполнить форму, в которой надо указать номер паспорта, имя, фамилию и грузинский номер телефона. Для завершения регистрации придется ввести пришедший на номер телефона код и получить действующий "ключ" к отдыху и развлечениям.Спасти Грузию от коронавируса можно обязательной вакцинацией и ковид-паспортами – Чхаидзе >>При этом следует обратить внимание, чтобы надпись под QR кодом была зеленой, тогда ваш ковид-паспорт действующий.Куда можно пойти с "зеленым паспортом"Грузинское правительство опубликовало список мест, которые с 1 декабря граждане Грузии смогут посещать только при наличии "зеленого паспорта".Среди них:Что касается детских развлекательных центров, то требование "зеленого паспорта" будет действовать только для граждан старше 18 лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса