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Кому опасно есть яблоки? Ответ диетолога
Кому опасно есть яблоки? Ответ диетолога
Врач рассказала, кому желательно исключить яблоки из рациона во избежание проблем со здоровьем 16.11.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Яблоки нельзя есть людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта, гастритом, а также язвой желудка или кишечника, заявила врач-диетолог Ольга Кораблева."Яблоко натощак, как и любые кислые продукты, может вызвать вздутие живота, раздражение слизистых и обострение заболеваний из-за большого количества грубой клетчатки", — сообщила диетолог в беседе с РИА Новости.Однако врач отметила, что можно есть запеченные яблоки. Дело в том, что в процессе термообработки содержащиеся в них лимонные и яблочные кислоты разрушаются, зато сохраняется пектин, который благотворно влияет на работу кишечника.Яблоки, по сравнению с другими фруктами и овощами, содержат не так много витамина C, но при этом богаты другими антиоксидантами. А клетчатка яблока может быть полезна для профилактики заболеваний сердца, похудения и снижения уровня холестерина.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, в мире, здоровье, врач-диетолог

Кому опасно есть яблоки? Ответ диетолога

11:24 16.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliТорговля овощами и фруктами - яблоки
Торговля овощами и фруктами - яблоки - Sputnik Грузия, 1920, 16.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Врач рассказала, кому желательно исключить яблоки из рациона во избежание проблем со здоровьем
ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Яблоки нельзя есть людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта, гастритом, а также язвой желудка или кишечника, заявила врач-диетолог Ольга Кораблева.
"Яблоко натощак, как и любые кислые продукты, может вызвать вздутие живота, раздражение слизистых и обострение заболеваний из-за большого количества грубой клетчатки", — сообщила диетолог в беседе с РИА Новости.
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Однако врач отметила, что можно есть запеченные яблоки. Дело в том, что в процессе термообработки содержащиеся в них лимонные и яблочные кислоты разрушаются, зато сохраняется пектин, который благотворно влияет на работу кишечника.
Яблоки, по сравнению с другими фруктами и овощами, содержат не так много витамина C, но при этом богаты другими антиоксидантами. А клетчатка яблока может быть полезна для профилактики заболеваний сердца, похудения и снижения уровня холестерина.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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