https://sputnik-georgia.ru/20211116/komu-opasno-est-yabloki-otvet-dietologa--262104762.html

Кому опасно есть яблоки? Ответ диетолога

Кому опасно есть яблоки? Ответ диетолога

Врач рассказала, кому желательно исключить яблоки из рациона во избежание проблем со здоровьем 16.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-16T11:24+0400

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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Яблоки нельзя есть людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта, гастритом, а также язвой желудка или кишечника, заявила врач-диетолог Ольга Кораблева."Яблоко натощак, как и любые кислые продукты, может вызвать вздутие живота, раздражение слизистых и обострение заболеваний из-за большого количества грубой клетчатки", — сообщила диетолог в беседе с РИА Новости.Однако врач отметила, что можно есть запеченные яблоки. Дело в том, что в процессе термообработки содержащиеся в них лимонные и яблочные кислоты разрушаются, зато сохраняется пектин, который благотворно влияет на работу кишечника.Яблоки, по сравнению с другими фруктами и овощами, содержат не так много витамина C, но при этом богаты другими антиоксидантами. А клетчатка яблока может быть полезна для профилактики заболеваний сердца, похудения и снижения уровня холестерина.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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