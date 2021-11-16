https://sputnik-georgia.ru/20211116/krupneyshiy-venchurnyy-fond-vlozhit-milliony-v-startapy-gruzii-262126714.html

Крупнейший венчурный фонд вложит миллионы в стартапы Грузии

Крупнейший венчурный фонд вложит миллионы в стартапы Грузии

Грузинские стартапы успешно конкурируют с другими стартапами во всем мире, заявила министр 16.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-16T19:59+0400

2021-11-16T19:59+0400

2021-11-16T20:31+0400

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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Один из крупнейших американских фондов венчурного инвестирования Catapult VC создаст в Грузии 50-миллионный фонд Catapult Georgia One для финансирования грузинских стартапов, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.Catapult - это платформа венчурного капитала, которая специализируется на инвестировании в технологические центры за пределами Кремниевой долины. За 15 лет фонд инвестировал более 220 миллионов долларов в более чем 100 компаний, специализирующихся в основном на электронной коммерции, программных услугах и искусственном интеллекте, а также в робототехнике.По ее словам, это направление экономики, которое уже является очень конкурентоспособным, и грузинские стартапы успешно конкурируют с другими стартапами во всем мире. "Это экономика будущего, которая будет развиваться быстрее", - заключила министр.Решение о присутствии американского инвестиционного фонда в Грузии было принято после встречи премьер-министра Ираклия Гарибашвили с основателем и управляющим партнером Catapult Ventures Джонатаном Тауэром.На встрече была подчеркнута важность более быстрого развития инноваций в условиях глобальной конкуренции. Также было уделено внимание успеху грузинских стартапов и было отмечено, что Грузия добилась значительного прогресса в создании стартапов с глобальным потенциалом.Премьер подчеркнул, что Фонд венчурных инвестиций - еще один важный шаг на пути к превращению страны в региональный инновационный хаб. По его словам, фонд будет пользоваться полной поддержкой правительства Грузии и Агентство инноваций будет одним из его важных партнеров.Правительство Грузии активно поддерживает стартапы в стране. В 2014 году при Минэкономики было создано Агентство инноваций и технологий. Главная цель агентства – создание инновационной экосистемы в стране и оказание содействия этой сфере. Агентство содействует улучшению предпринимательской и инновационной среды.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211111/investory-iz-kremnievoy-doliny-podelyatsya-svoim-opytom-s-gruzinskimi-startapami-261997420.html

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экономика, новости, грузия, стартапы, инвестиции