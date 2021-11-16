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Минздрав Грузии берет под особый контроль цены на лекарства
Минздрав Грузии берет под особый контроль цены на лекарства
В парламент Грузии в ближайшее время будет внесен законопроект по регулированию цен на фармацевтическом рынке 16.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-16T14:08+0400
2021-11-16T14:08+0400
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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Вопросы регулирования цен на лекарства и контроля их качества на законодательном уровне обсуждались в Минздраве Грузии.В рабочей встрече принимали участие представители Агентства государственного регулирования медицинской деятельности, Агентства конкуренции, члены парламентского комитета по вопросам здравоохранения, а также региональный директор Всемирной организации здравоохранения."Цены на медикаменты очень повышены"- премьер Грузии взялся за фармацевтический рынок&gt;&gt;Как отметила после встречи министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе, цены на лекарства ложатся тяжким бременем на население и министерство активно работает над решением этой проблемы."Мы вносим (в парламент) важный закон, который повлияет на благосостояние наших граждан как с точки зрения цен, так и качества лекарств", - сказала Тикарадзе.Она отметила, что работа в направлении цен на медикаменты ведется в Минздраве с 2019 года. В частности, министерство обратилось к Агентству конкуренции с просьбой разработать 11 рекомендаций, которые помогут изменить ситуацию на рынке.На встрече была создана рабочая группа для разработки конкретных инициатив по регулированию цен на лекарства, которым в конечном итоге будет придан законодательный вид.Как отметил председатель Национального агентства конкуренции Грузии Ираклий Леквинадзе, цель 11 рекомендаций, подготовленных агентством, - значительно снизить затраты потребителя на лекарства."Мы готовы обсудить вопрос с отраслевыми экспертами, заинтересованными сторонами, компаниями, отраслевыми регуляторами и включиться в работу рабочей группы, чтобы рекомендации нашли отражение в законодательных изменениях", - сказал Леквинадзе.По словам председателя парламентского комитета по здравоохранению Дмитрия Хундадзе, работа по регулированию цен на лекарства ведется уже больше года.Вопрос пересмотра цен на фармацевтическом рынке на заседании экономического совета поднял премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и поручил соответствующим ведомствам разработать соответствующие законодательные инициативы по регулированию цен на лекарства.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20201120/Tseny-na-lekarstva-i-meduslugi-v-Gruzii-pochemu-i-kuda-oni-rastut-vo-vremya-pandemii-250106723.html
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новости, грузия, цены, правительство

Минздрав Грузии берет под особый контроль цены на лекарства

14:08 16.11.2021
© Facebook / Ministry of Refugees, Labor, Health and Social Affairs of GeorgiaЕкатерина Тикарадзе и Тамара Габуния
Екатерина Тикарадзе и Тамара Габуния - Sputnik Грузия, 1920, 16.11.2021
© Facebook / Ministry of Refugees, Labor, Health and Social Affairs of Georgia
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В парламент Грузии в ближайшее время будет внесен законопроект по регулированию цен на фармацевтическом рынке
ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Вопросы регулирования цен на лекарства и контроля их качества на законодательном уровне обсуждались в Минздраве Грузии.
В рабочей встрече принимали участие представители Агентства государственного регулирования медицинской деятельности, Агентства конкуренции, члены парламентского комитета по вопросам здравоохранения, а также региональный директор Всемирной организации здравоохранения.
"Цены на медикаменты очень повышены"- премьер Грузии взялся за фармацевтический рынок>>
Как отметила после встречи министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе, цены на лекарства ложатся тяжким бременем на население и министерство активно работает над решением этой проблемы.
"Мы вносим (в парламент) важный закон, который повлияет на благосостояние наших граждан как с точки зрения цен, так и качества лекарств", - сказала Тикарадзе.
Она отметила, что работа в направлении цен на медикаменты ведется в Минздраве с 2019 года. В частности, министерство обратилось к Агентству конкуренции с просьбой разработать 11 рекомендаций, которые помогут изменить ситуацию на рынке.
На встрече была создана рабочая группа для разработки конкретных инициатив по регулированию цен на лекарства, которым в конечном итоге будет придан законодательный вид.
Как отметил председатель Национального агентства конкуренции Грузии Ираклий Леквинадзе, цель 11 рекомендаций, подготовленных агентством, - значительно снизить затраты потребителя на лекарства.
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"Мы готовы обсудить вопрос с отраслевыми экспертами, заинтересованными сторонами, компаниями, отраслевыми регуляторами и включиться в работу рабочей группы, чтобы рекомендации нашли отражение в законодательных изменениях", - сказал Леквинадзе.
По словам председателя парламентского комитета по здравоохранению Дмитрия Хундадзе, работа по регулированию цен на лекарства ведется уже больше года.
"Мы пересмотрели существующую нормативно-правовую базу, регулирующую это направление. Этот закон был принят в 2009 году и устарел. Поэтому вместе с местными и европейскими экспертами мы разработали новую правовую базу, которая будет более сложной и обеспечит регулирование рынка в этом секторе", - заявил Хундадзе.
Вопрос пересмотра цен на фармацевтическом рынке на заседании экономического совета поднял премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и поручил соответствующим ведомствам разработать соответствующие законодательные инициативы по регулированию цен на лекарства.
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