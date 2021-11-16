https://sputnik-georgia.ru/20211116/narodnyy-zaschitnik-gruzii-sozvala-gruppu-ekspertov-chtoby-otslezhivat-sostoyanie-saakashvili-262124658.html
Народный защитник Грузии созвала группу экспертов, чтобы отслеживать состояние Саакашвили
Народный защитник Грузии созвала группу экспертов, чтобы отслеживать состояние Саакашвили
К консилиуму подключены девять высококвалифицированных и добросовестных специалистов, отметила омбудсмен 16.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-16T19:01+0400
2021-11-16T19:01+0400
2021-11-16T19:35+0400
новости
грузия
михаил саакашвили
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Народный защитник Грузии Нино Ломджария созвала многопрофильную группу экспертов для отслеживания медицинских услуг, предоставляемых заключенному экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили в Глданской тюрьме №18.Саакашвили объявил голодовку 47 дней назад и по состоянию здоровья 8 ноября был переведен из тюрьмы №12 в городе Рустави в пенитенциарное медицинское учреждение №18 в Тбилиси.Народный защитник подключила к консилиуму специалистов, которые, по ее словам, отличаются высокой квалификацией и добросовестностью. Так, за состоянием здоровья Саакашвили также будут наблюдать: "При необходимости состав группы будет расширен за счет участия медицинских специалистов в соответствующей области", - говорится в заявлении.В заявлении также отмечается, что Народный защитник неоднократно использовала свое право на приглашение врачей для проведения консультаций другим заключенным.Многопрофильная группа экспертов, приглашенная Народным защитником, будет пользоваться специальными полномочиями, наделенными Народным защитником. Так, при необходимости медики смогут посетить заключенного Саакашвили, осмотреть медицинское учреждение N18 и изучить соответствующие медицинские документы.Аппарат народного защитника, призывает пенитенциарную службу в короткие сроки разработать протокол работы многофункционального совета.Саакашвили объявил голодовку в день задержания, 1 октября. Экс-президент считает себя политзаключенным, а все обвинения против него - сфабрикованными. В связи с рисками ухудшения здоровья Саакашвили этапировали в тюремную больницу 8 ноября. Кадры перевода были распространены Пенитенциарной службой, за чем последовало осуждение со стороны оппозиции и правозащитников.Сам Саакашвили, его адвокаты и личный врач настаивают на переводе заключенного в гражданскую многопрофильную клинику. С этим требованием голодовку объявили 10 депутатов парламента Грузии. Параллельно оппозиция ежедневно устраивает в Тбилиси и в других городах Грузии акции протеста.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили
Народный защитник Грузии созвала группу экспертов, чтобы отслеживать состояние Саакашвили
19:01 16.11.2021 (обновлено: 19:35 16.11.2021)
К консилиуму подключены девять высококвалифицированных и добросовестных специалистов, отметила омбудсмен
ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Народный защитник Грузии Нино Ломджария созвала многопрофильную группу экспертов для отслеживания медицинских услуг, предоставляемых заключенному экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили в Глданской тюрьме №18.
Саакашвили объявил голодовку 47 дней назад и по состоянию здоровья 8 ноября был переведен из тюрьмы №12 в городе Рустави в пенитенциарное медицинское учреждение №18 в Тбилиси.
"Цель группы - оценить, насколько соответствует медицинское учреждение №18 праву на охрану здоровья Михаила Саакашвили и будет ли адекватная медицинская помощь доступна в учреждении после продолжительной голодовки, как того требует решение Европейского суда по правам человека от 10 ноября", - говорится в заявлении омбудсмена.
Народный защитник подключила к консилиуму специалистов, которые, по ее словам, отличаются высокой квалификацией и добросовестностью. Так, за состоянием здоровья Саакашвили также будут наблюдать:
Георгий Григолия - анестезиолог-реаниматолог;
Григол Хурцидзе - терапевт , госпитальная медицина;
Георгий Качарава - кардиолог;
Георгий Папиашвили - кардиолог, аритмолог;
Аида Гозалова - гематолог, клинический онколог, терапевт, специалист по паллиативной медицине;
Мамука Мачаидзе - инфекционист, терапевт;
Тенго Цуладзе - невролог;
Нино Заврашвили - врач-эндокринолог;
Мераб Кавтарадзе - доктор медицинских наук, врач, работающий в офисе Народного защитника.
"При необходимости состав группы будет расширен за счет участия медицинских специалистов в соответствующей области", - говорится в заявлении.
В заявлении также отмечается, что Народный защитник неоднократно использовала свое право на приглашение врачей для проведения консультаций другим заключенным.
Многопрофильная группа экспертов, приглашенная Народным защитником, будет пользоваться специальными полномочиями, наделенными Народным защитником. Так, при необходимости медики смогут посетить заключенного Саакашвили, осмотреть медицинское учреждение N18 и изучить соответствующие медицинские документы.
"Народный защитник будет руководствоваться заключениями экспертов в процессе разработки своих предложений и рекомендаций в отношении Михаила Саакашвили", - говорится в заявлении народного защитника.
Аппарат народного защитника, призывает пенитенциарную службу в короткие сроки разработать протокол работы многофункционального совета.
Саакашвили объявил голодовку в день задержания, 1 октября. Экс-президент считает себя политзаключенным, а все обвинения против него - сфабрикованными.
В связи с рисками ухудшения здоровья Саакашвили этапировали в тюремную больницу 8 ноября. Кадры перевода были распространены Пенитенциарной службой, за чем последовало осуждение со стороны оппозиции и правозащитников.
Сам Саакашвили, его адвокаты и личный врач настаивают на переводе заключенного в гражданскую многопрофильную клинику. С этим требованием голодовку объявили 10 депутатов парламента Грузии. Параллельно оппозиция ежедневно устраивает в Тбилиси и в других городах Грузии акции протеста.
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