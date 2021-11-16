https://sputnik-georgia.ru/20211116/narodnyy-zaschitnik-gruzii-sozvala-gruppu-ekspertov-chtoby-otslezhivat-sostoyanie-saakashvili-262124658.html

Народный защитник Грузии созвала группу экспертов, чтобы отслеживать состояние Саакашвили

Народный защитник Грузии созвала группу экспертов, чтобы отслеживать состояние Саакашвили

К консилиуму подключены девять высококвалифицированных и добросовестных специалистов, отметила омбудсмен 16.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-16T19:01+0400

2021-11-16T19:01+0400

2021-11-16T19:35+0400

новости

грузия

михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/1d/252159068_0:69:1301:800_1920x0_80_0_0_a39f00d2c6c9bdd93471ec0fa9fd2239.jpg

ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Народный защитник Грузии Нино Ломджария созвала многопрофильную группу экспертов для отслеживания медицинских услуг, предоставляемых заключенному экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили в Глданской тюрьме №18.Саакашвили объявил голодовку 47 дней назад и по состоянию здоровья 8 ноября был переведен из тюрьмы №12 в городе Рустави в пенитенциарное медицинское учреждение №18 в Тбилиси.Народный защитник подключила к консилиуму специалистов, которые, по ее словам, отличаются высокой квалификацией и добросовестностью. Так, за состоянием здоровья Саакашвили также будут наблюдать: "При необходимости состав группы будет расширен за счет участия медицинских специалистов в соответствующей области", - говорится в заявлении.В заявлении также отмечается, что Народный защитник неоднократно использовала свое право на приглашение врачей для проведения консультаций другим заключенным.Многопрофильная группа экспертов, приглашенная Народным защитником, будет пользоваться специальными полномочиями, наделенными Народным защитником. Так, при необходимости медики смогут посетить заключенного Саакашвили, осмотреть медицинское учреждение N18 и изучить соответствующие медицинские документы.Аппарат народного защитника, призывает пенитенциарную службу в короткие сроки разработать протокол работы многофункционального совета.Саакашвили объявил голодовку в день задержания, 1 октября. Экс-президент считает себя политзаключенным, а все обвинения против него - сфабрикованными. В связи с рисками ухудшения здоровья Саакашвили этапировали в тюремную больницу 8 ноября. Кадры перевода были распространены Пенитенциарной службой, за чем последовало осуждение со стороны оппозиции и правозащитников.Сам Саакашвили, его адвокаты и личный врач настаивают на переводе заключенного в гражданскую многопрофильную клинику. С этим требованием голодовку объявили 10 депутатов парламента Грузии. Параллельно оппозиция ежедневно устраивает в Тбилиси и в других городах Грузии акции протеста.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211116/sindrom-saakashvili-ili-kto-zapustil-novyy-shtamm-gruzinskoy-mitingovoy-pandemii-262121789.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили